Rick i Morty to jeden z tych seriali, które wzbudzają głównie pozytywne emocje. Jeśli też go lubisz, to koniecznie przyjrzyj się z bliska grze zatytułowanej High on Life.

High on Life – oryginalna strzelanka twórcy Ricka i Morty’ego

High on Life to gra studia Squanch Games, będąca owocem współpracy z Justinem Roilandem, a więc właśnie twórcą serialu Rick i Morty. Charakterystyczna stylistyka i niepowtarzalny humor to elementy, których nie zabraknie także tutaj, o czym mogliśmy się przekonać podczas konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Oto zwiastun, który został tam zaprezentowany:

Zobacz gameplay trailer High on Life:

Jak widzisz, High on Life jest pierwszoosobową strzelaniną, w której trafiamy do dziwacznego miejsca i w którym do dziwacznych stworzeń strzelamy z jeszcze dziwaczniejszych pistoletów i innych rodzajów broni. Fabularnie natomiast będzie to opowieść o kartelu kosmitów, którzy chcą zająć się handlem ludzi – jako narkotyków. A właściwie o próbach powstrzymania tych złoczyńców.

Kiedy premiera High on Life?

Jeśli wszystko to brzmi jak coś dla ciebie, to przygotuj się na premierę już w październiku bieżącego roku. W High on Life zagramy na komputerach oraz konsolach Xbox tej i poprzedniej generacji. Już w dniu premiery tytuł trafi również do katalogu usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox, informacja własna