SpellForce 3: Fallen God to samodzielny dodatek do jednej z najlepszych gier łączących gatunki RPG i RTS. Zapowiada się lepiej niż dobrze!

Nadciąga drugi samodzielny dodatek do SpellForce 3 – Fallen God

Mało jest produkcji łączących gatunki RPG i RTS tak dobrze jak SpellForce 3. Fallen God jest zaś dodatkiem, dzięki któremu będziemy mogli pozachwycać się tym jeszcze przez wiele godzin dłużej. Firma THQ Nordic opublikowała jego zwiastun, zdradzający przy okazji, że premiery doczekamy się jeszcze w tym roku. Na dobry początek obejrzyjmy sobie ten materiał…

Zobacz najnowszy zwiastun SpellForce 3: Fallen God – zapowiedź dodatku:

Podobnie jak wydany w ubiegłym roku Soul Harvest, tak i Fallen God to samodzielny dodatek, a więc nie będzie od nas wymagał posiadania „podstawki” ani nawet znania jego fabuły. To dobra wiadomość dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji sprawdzić tej gatunkowej hybrydy w akcji, a nie chcą płacić olbrzymich pieniędzy za otrzymanie takiej możliwości.

SpellForce 3: Fallen God to opowieść o trollach, których celem jest przetrwanie

Sam dodatek – jak wszystko na to wskazuje – warto będzie kupić. Zabierze nad na dziki kontynent Urgath i pozwoli przejąć kontrolę nad wędrownym plemieniem trolli. Wypełni zabawą co najmniej 15 godzin naszego życia, a właściwie nie tyle zabawą, co walką o przetrwanie, a jedyną drogą do niego będzie wskrzeszenie zmarłego boga.

A dlaczego napisaliśmy „co najmniej”? Ano dlatego, że 15 godzin zajmie poznanie historii od początku do końca, ale jako że tych końców twórcy przygotowali kilka, to kampanię Fallen God będzie można przechodzić z powodzeniem kilka razy. Niestety na razie nie wiemy, kiedy dokładnie przyjdzie nam pograć – na pewno jednak przed końcem tego roku.

Źródło: THQ Nordic, Dark Side of Gaming

