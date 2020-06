Nieoficjalne doniesienia sugerujące wydanie Bloodborne na PC pojawiają się od wielu miesięcy, a nawet lat. Temat znów powraca i tym razem wydaje się bardziej gorący niż kiedykolwiek. Po pierwsze, powielany jest przez kilka źródeł, także tych, które w przeszłości publikowały sprawdzające się później informacje. Po drugie, mowa jest o odświeżonej wersji gry, która ma trafić nie tylko na PC, ale też na PlayStation 5.

Z naszego punktu widzenia interesującą brzmią też sugestie, iż pracami zajmować ma się nie From Software, ale Bluepoint Games oraz polskie QLOC. Naszym rodakom w udziale przypaść miał port na PC i nie brzmi to bardzo zaskakująco, ponieważ w przeszłości zajmowali się oni tym samym w przypadku chociażby kilku odsłon serii Mortal Kombat czy Dark Souls: Remastered.

Rumor: Bloodborne remaster coming to PC and PS5 "soon", developed by Q Loc and Bluepoint Games Better textures and models, better loading times and more QoL improvements 60 FPS, 4K, ultra-wide support Coming to Steam apparently https://t.co/E42huTOKpT pic.twitter.com/DaP9RzFr2E

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q