Dziś na rynku zadebiutował zestaw Command & Conquer Remastered Collection – coś, obok czego żaden miłośnik strategii czasu rzeczywistego nie będzie umiał przejść obojętnie. Doświadcz powrotu kultowych RTS-ów po 25 latach.

Dziś premiera Command & Conquer Remastered Collection

Debiutująca dziś gra Command & Conquer Remastered Collection to składanka tworzona przez odświeżone Tiberian Dawn, Red Alert, Covert Ops, Counterstrike i The Aftermath. Taki zestaw to kampania fabularna złożona z ponad 100 misji oraz 250 map do potyczek wieloosobowych.

Zobacz najnowszy zwiastun Command & Conquer Remastered Collection z okazji premiery:

Command & Conquer powróciło. Co się zmieniło, a co nie?

Co to znaczy „odświeżone”? Oznacza to mianowicie ładniejsze animacje, modele zaprojektowane od nowa i tekstury o rozdzielczości 4K, przeprojektowany pasek boczny i nowy ekran wyboru misji, zremasterowaną ścieżkę dźwiękową i nagrany on nowa interfejs bitewny EVA, a także ulepszone sterowanie oraz galerię dodatków z czterema godzinami bonusowych materiałów.

Poza tym możemy liczyć na obsługę modów, personalizowane lobby i ranking, powtórki i tryb obserwatora oraz edytor map. Przede wszystkim jednak otrzymujemy kolekcję rewelacyjnych strategii, które nie bez powodu stały się klasykami. Pod względem mechaniki rozgrywki w ogóle się nie zestarzały i wciąż są w stanie dawać tyle samo frajdy, co ćwierć wieku temu.

Gdzie i za ile można kupić zestaw Command & Conquer Remastered Collection?

Command & Conquer Remastered Collection jest już dostępne na platformach Steam i Origin. Zestaw został wyceniony na około 70 złotych, ale być może uda wam się zagrać bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. To możliwe, jeśli opłacacie abonament Origin Access Premier.

Źródło: Electronic Arts, informacja własna

