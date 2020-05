Przygotujcie się na konkretny wybuch informacji o Baldur’s Gate 3 – odpowiedzialna za tego erpega ekipa Larian Studios planuje dużą prezentację przy okazji czerwcowego wydarzenia Guerrilla Collective, będącego czymś w rodzaju zastępstwa za E3, które w tym roku się nie odbędzie. Aby podgrzać atmosferę, opublikowała 40-sekundowy materiał wideo, po brzegi wypełniony ujęciami przedstawiającymi bohaterów, świat i walkę – zarówno przy użyciu broni, jak i magii.

We know you've all been waiting, so let's get ready to tell some stories together. Baldur's Gate 3 news will be dropping throughout the month of June, starting June 6 on the #GuerrillaCollective Showcase. What does it all mean? Let's find out. pic.twitter.com/ICoj4DHs8u