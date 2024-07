“Fantastyczna Czwórka” wreszcie z tytułem. Marvel zdradził nowe szczegóły

MCU szykuje się do wprowadzenia nowej drużyny superbohaterów. Co wiadomo o nadchodzącej "Fantastycznej Czwórce"?

Najważniejszym ogłoszeniem Marvel Studios podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego była oczywiście zapowiedź filmu "Avengers: Doomsday" z Robertem Downey Jrem w roli głównego złoczyńcy. Ujawniono jednak co nieco także na temat już wcześniej zapowiedzianych projektów, w tym F4.

"Fantastyczna Czwórka" - oficjalny tytuł ujawniony

Tytuł nadchodzącego filmu to "The Fantastic Four: First Steps". Polski nie został jeszcze ujawniony, ale potencjalnie będzie to coś w stylu "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki".

Premierę zaplanowano na 25 lipca 2025 roku, a zdjęcia mają ruszyć na początku sierpnia. Jak ujawniono już wcześniej, w tytułowych bohaterów wcielą się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach.

Akcja filmu rozegra się w alternatywnym uniwersum w latach 60. ubiegłego wieku. Podczas panelu Marvel Studios zdradzono, że będziemy mieli okazję zobaczyć "retrofuturystyczny Nowy Jork".

"The Fantastic Four: First Steps" nie będzie ostatnim spotkaniem fanów MCU z tą drużyną. W San Diego potwierdzono, że Fantastyczna Czwórka stawi czoła Doktorowi Doomowi w filmach "Avengers: Doomsday" oraz "Avengers: Secret Wars".

Fantastyczna Czwórka po raz pierwszy w MCU

Choć wspomniana drużyna zadebiutowała w komiksach już w 1961 roku i doczekała się czterech aktorskich ekranizacji, dotychczas żadna nie była częścią kanonu Marvel Cinematic Universe. Wszystko dlatego, że prawa do postaci należały do niedawna do wytwórni 20th Century Fox.

W 2019 roku Disney - do którego należy Marvel Studios - przejął wspomnianą wytwórnię, a wraz z nią prawa do sfilmowania Fantastycznej Czwórki. W wyniku tego samego przejęcia portfolio giganta zostało zasilone także przez X-Menów czy Deadpoola.