Zalman P40 Prism już w sprzedaży. To obudowa w nowoczesnym stylu

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się obudowy komputerowe oferujące panoramiczny widok na zamontowane wewnątrz podzespoły. Zalman kontynuuje ten trend w modelu P40 Prism, rozwijając koncepcję estetycznej ekspozycji komponentów.

Jaką obudowę do PC wybrać i czym należy się kierować? Funkcjonalność powinna iść w parze z atrakcyjnym wyglądem i rzecz jasna dobrą wentylacją. Być może nowa propozycja od firmy Zalman będzie tym, czego szukają użytkownicy – przyjrzyjmy się obudowie P40 Prism, która trafiła już do sprzedaży.

Zalman P40 Prism w szczegółach

Główną cechą Zalman P40 Prism są trzy panele z hartowanego szkła o grubości 4 mm. Umieszczone są na górze, z boku oraz z przodu obudowy, co tworzy wrażenie otwartości konstrukcji – zwłaszcza że brak jest widocznych ramek łączących poszczególne elementy.

Stabilność całości zapewnia solidne trójkątne mocowanie, które wytrzymuje obciążenie do 35 kg. Rozwiązanie to umożliwia bezproblemowy demontaż paneli, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Zalman P40 Prism to konstrukcja zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy stawiają na efektywną cyrkulację powietrza oraz szerokie możliwości montażowe. W obudowie znajduje się preinstalowany rotor ZM-AF120 z podświetleniem ARGB, a na dole umieszczono magnetyczny filtr przeciwkurzowy. Wewnątrz przewidziano miejsce na montaż takich komponentów jak karta graficzna w pozycji wertykalnej czy system chłodzenia AiO o rozmiarze do 360 mm.

Możliwości instalacji dodatkowych wentylatorów

Obudowa zapewnia także szerokie możliwości rozbudowy systemu chłodzenia poprzez instalację dodatkowych wentylatorów, co przekłada się na lepszy przepływ powietrza i skuteczniejsze chłodzenie podzespołów. Dodatkowe wentylatory mogą zostać zamontowane w różnych częściach obudowy:

Z boku: trzy opcje montażowe 120mm / 240mm / 360mm

Z tyłu: możliwość instalacji wentylatora 120mm

Dodatkowe wentylatory mogą zostać zainstalowane również z myślą o skutecznym odprowadzaniu ciepła z tylnej części płyty głównej, co pozwala utrzymać optymalną temperaturę podczas dużego obciążenia systemu. Konstrukcja obudowy uwzględnia także komfortowe zarządzanie okablowaniem – zastosowano kilka gumowych przelotek oraz przewidziano 33-milimetrową przestrzeń do ukrycia kabli.

Nowa obudowa P40 Prism została zaprojektowana w formacie ATX Mid-Tower, co oznacza zgodność z płytami głównymi w standardzie ATX, mATX oraz Mini-ITX. Konstrukcja umożliwia montaż chłodzenia procesora o wysokości do 165 mm oraz karty graficznej o długości sięgającej 420 mm. Dodatkowo przewidziano miejsce na zamontowanie łącznie do 8 rotorów.

Obudowa ma wymiary 452 x 235 x 495 mm i waży 8,9 kg i zawiera w zestawie wspornik dla karty graficznej. Obudowa Zalman P40 Prism dostępna jest w czarnym lub białym wariancie kolorystycznym w cenie ok. 300 zł.