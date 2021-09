Jeśli wciąż to odkładasz, to wiedz, że pozostało już niewiele czasu. Dokładnie 30 września mija termin, w którym można – a właściwie trzeba – wziąć udział w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest Spis Powszechny 2021.

Spis Powszechny 2021 – zostało niewiele czasu

Spis Powszechny 2021 – a właściwie Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – to najnowsza edycja programu kompleksowego zbierania informacji na temat społeczeństwa. Udział jest obowiązkowy, a za odmowę grożą dotkliwe kary, dlatego też nie odkładaj spisania się na ostatnią chwilę. Już teraz zostało ci niewiele czasu, bo termin mija w czwartek, 30 września.

Spis Powszechny 2021 – konsekwencje mogą być poważne

Spis Powszechny to największe statystyczne przedsięwzięcie w Polsce. Warto podejść do sprawy poważnie, bo konsekwencje niespisania się mogą być naprawdę poważne. Sama odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Podanie nieprawdziwych informacji z kolei jest zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak się spisać? Jest kilka opcji – najwygodniej: przez Internet

Do spisywania ludności oddelegowani zostali profesjonalni rachmistrzowie, dzwoniący z numeru 22 828 88 88. Wygodniej jednak jest dokonać tak zwanego samospisu, czyli po prostu samodzielnie wypełnić formularz w Internecie. To kwestia mocno indywidualna, ale zwykle trzeba na to przeznaczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu minut. Jeśli ty (albo raczej ktoś z twoich bliskich) nie ma dostępu do komputera i Internetu, może udać się do urzędu gminy lub wojewódzkiego urzędu statystycznego, gdzie czekają przygotowane stanowiska.

Więcej na temat tego, po co, kiedy i jak się spisać, znajdziesz w naszym poradniku: Wyjaśniamy Spis Powszechny. Po ludzku.

