Profil Zaufany nie pozostawia złudzeń. Interesują nas mandaty, punkty karne, a wszystkie nasze drogi ostatecznie prowadzą do samochodów używanych. Co jeszcze porabiali Polacy w e-Urzędzie?

Profil Zaufany w lipcu 2021 roku zaliczył 567 101 nowych rejestracji. Jest to wynik, który ustępuje tylko corocznym kwietniowym falom podatników. Od dwóch lat wiosenne terminy złożenia deklaracji podatkowych skutkują rejestracjami ponad 600 000 zupełnie nowych PZ. Prawdziwego szturmu będzie można spodziewać się wiosną przyszłego roku. Zapowiedziane wycofanie aplikacji e-Deklaracje zmusi wielu do założenia PZ Co jednak przekonało nowych użytkowników do e-Urzędu w samym środku lata?

Ilu użytkowników ma Profil Zaufany?

Profil Zaufany istnieje od 10 lat. W tym czasie usługa ta odnotowała zaledwie 13 milionów rejestracji. Nie jest to wynik oszałamiający. PZ należy odnawiać co 3 lata, a potencjalnie korzystać z niej może chcieć nawet 34 miliony ludzi. Możemy jednak szacować, że co trzeci Polak uznał PZ za przydatny i poradził sobie z jego rejestracją. Zdecydowana większość użytkowników założyła bowiem PZ w ostatnich dwóch latach. W pierwszym półroczu 2021 roku postarało się o potwierdzenie cyfrowej tożsamości aż 3 miliony osób. W lipcu 2021 przybyło kolejne pół miliona. Tradycyjnie do założenia PZ zachęcają Urzędy Skarbowe, ale w lipcu korespondować chcą już tylko z wybrańcami. Skąd więc to zainteresowanie?

Czego poszukiwali Polacy w e-Urzędzie?

Najpopularniejszymi czynnościami, jakie inicjowali właściciele Profili Zaufanych w lipcu 2021 były:

1. Wyślij pismo ogólne

Funkcja ta pozwala na przesłanie pisma do urzędów gmin, ministerstw oraz Urzędów Skarbowych. Taką potrzebę użytkownicy PZ mieli 184 520 razy.

2. Złóż wniosek o dowód osobisty.

W lipcu zainteresowała ona 43 405 właścicieli PZ. Niestety, obecnie będą rozczarowani: funkcja przestała być dostępna 27 lipca 2021 roku.

3. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego

Ta czynność w lipcu br. zainteresowała 25 617 użytkowników PZ.

4. Zgłoszenie urodzenia dziecka

Na rejestrację dziecka online zdecydowało się 12 329 osób

5. Unieważnienie dowodu osobistego

Uszkodzenie lub zaginięcie dowodu zgłosiło przez Internet 6 035 osób.

Statystyki te nie są wielkim sukcesem aktywności użytkowników. Oznaczają raczej, ze choć PZ ma 10 lat, to nadal niechętnie z niego korzystamy.

Daczego statystyki usług wybieranych w e-Urzędzie nie są optymistyczne?

Samych urzędów gmin w Polsce jest ponad 2 400. Do tego prawie 400 urzędów powiatowych i ponad 500 Urzędów Skarbowych oraz Izby Celne. Nawet bez ministerstw i urzędów wojewódzkich jest to praktycznie 3,5 tysiąca instytucji, do których Polacy przesyłają korespondencję urzędową.

Jeśli te liczby zestawimy z ilościami ruchu, jaki przyjął na siebie e-Urząd: nie ma się czym chwalić. Statystycznie w lipcu 2021 wszystkie 3 500 urzędów otrzymywały niespełna 6 000 pism dziennie, co daje 1,7 pisma na każdą z tych instytucji. Reszta korespondencji była nadal nadawana pocztą tradycyjną lub składana osobiście.

Odrobinę lepiej jest w kwestii rejestracji narodzin. Dzieci miesięcznie przychodzi na świat w Polsce około 30 000 (+/- na podstawie danych GUS za 2020 rok). Statystyki e-Urzędu pozwalają szacować, że co drugie z nich jest rejestrowane online. Dodając do tego, że narodzin jest mało, daje to pewną nadzieję, że użytkownicy e-Urzędu są skłonni się do niego przekonać.

Żeby nie było zbyt różowo, statystyki są przez urzędników traktowane jako puste dane. Od 27 lipca 2021 roku nie ma możliwości zainicjowania online 2. najpopularniejszej czynności w e-Urzędzie. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wycofano na skutek nieudolnego wprowadzania informacji biometrycznych w nowych dokumentach tożsamości.

Czym zainteresował Polaków e-Urząd?

Urzędy to także olbrzymie bazy danych, które mogą być pomocne na co dzień i wiele wskazuje na to, że do PZ w lipcu przekonała nas właśnie jedna z nich. Prawdziwym hitem portalu gov.pl oraz powiązanych z nim aplikacji były dane dotyczące pojazdów i ruchu drogowego.

Usługa Historia Pojazdu zainteresowała aż 25,5 miliona Internautów. Dużą popularnością cieszyła się też usługa Bezpieczny Autobus, z której skorzystało 59,9 tysiąca odwiedzających. Nie wymagają one posiadania PZ, ale przydają się jako źródło informacji na temat historii interesującego nas samochodu, motoru lub autobusu. Znając jego numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji możemy sprawdzić jego historię w bazie CEPiK.

Kierowcy udowodnili, że dostępność informacji jest przekonującą do PZ rzeczą. Zgłoszenie zbycia oraz nabycia pojazdu wykonano przy jego pomocy 77 tysięcy razy. Prawdziwym zwycięzcą rankingu były jednak punkty karne. Potwierdzenie swoich mandatów wymaga zweryfikowanego profiliu, a punkty karne połączenia go z mPrawem Jazdy. Dwa miliony ciekawskich użytkowników dróg, którzy sprawdzali swój status kierowcy, można więc uznać za aktywnych użytkowników e-Urzędu.

Czego brakuje w statystykach e-Urzędu na temat Profilu Zaufanego?

Powiązanie dużej ilości rejestracji PZ z aktywnością użytkowników dróg jest znaczące. Otwarte bazy danych nawet w formie tak topornej jak obecna baza CEPiK to ogromny motywator. Żeby jednak uznać je za powód dużej ilości rejestracji nowych PZ, brakuje nam kilku liczb. Nie ma na przykład danych dotyczących aktywnych aplikacji mObywatel oraz iKP.

Aplikacje mają kilka funkcji, które mogły być decydujące o założeniu PZ i przydają się w sytuacjach, w których polska administracja publiczna jest tylko źródłem potwierdzenia naszych danych. Profil pozwala na przykład pobrać paszport covidowy lub zostać założony ze względu na trwający spis powszechny. Ich właściele mogą nie być zainteresowani załwieniem inych spraw urzędowych przez Interntet.

Zamiast odtrąbić skuces administratorzy usług e-Urzędu powinni teraz zadbać o to, aby ich rozwiązannia informatycznie nie zniechęciły nowych użytkowników. Potrzebne są bardzej czytelne informacje dotyczęce tego jak Profilem Zaufanym możemy się posługiwać i co dzięki niemu załatwimy. Nie powinien być też właśnie teraz ograniczany zakres usług. Tymczasem właśnie zniknęła opcja złożenia wniosku o dowód osobisty, a KPRM w publikacji na temat nowych rejestracji poprzestaje na sloganie zapewniającym, że profil "nic nie kosztuje i jest za darmo". Zupełnie, jakby e-Urząd nie był usługą słono opłacaną przez podatników i chodziło o rejestrację profilu w mediach społecznościowych.

Źródło: gov.pl, GUS