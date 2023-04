W oficjalnym sklepie Huawei trwa promocja. Dzięki niej możesz kupić świetne laptopy w poważnie obniżonych cenach. Jakby tego było mało – dostaniesz jeszcze prezenty.

Promocja na laptopy Huawei: MateBook D 15 taniej o 800 złotych

Pierwsza propozycja może cię zainteresować, jeśli twoim marzeniem jest stosunkowo niedrogi, a przy tym dobry laptop do zwykłych, codziennych zastosowań. Chodzi konkretnie o model Huawei MateBook D 15 2022 za 2999 złotych, czyli o osiem stówek mniej niż normalnie. Dodatkowo w prezencie otrzymujesz jeszcze zegarek Huawei Watch GT 2 Sport i bezprzewodową myszkę.

Sam laptop ma na pokładzie procesor Intel Core i5-1155G7 i 16 GB pamięci RAM. Efektem jest wydajne i płynne działanie podczas wykonywania codziennych zadań. Wbudowany SSD ma 512 GB pojemności, co większości z nas powinno wystarczyć. I nie musisz też obawiać się o dodatkowe koszty związane z systemem, bo w pakiecie otrzymujesz Windows 11 w wersji Home.

Laptop ma smukłą i lekką konstrukcję. Waży niewiele ponad 1,5 kilograma, a ma wytrzymałą obudowę z metalu. O twoją prywatność zadba czytnik linii papilarnych, a o komfort korzystania – wygodna klawiatura i 15-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD. Co warto podkreślić, ekran zajmuje aż 87 proc. powierzchni pokrywy.

Świetny laptop Huawei MateBook 16s za 5499 zł. To „poważny konkurent dla MacBooków Air”

Druga propozycja to już sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników. Jest to konkretnie Huawei MateBook 16s 2022 za 5499 złotych, zamiast normalnych 7499 zł. W dodatku cenę możesz obniżyć o kolejne dwie stówki, jeśli masz konto Huawei, a w prezencie dostajesz jeszcze myszkę i stylowe etui.

Mieliśmy okazję przetestować laptopa Huawei MateBook 16s i zdecydowanie przypadł nam do gustu. Najlepiej świadczy o tym ocena końcowa: 4,7 na 5. Największe plusy? Atrakcyjny design, wysoka wydajność, solidna konstrukcja, świetna matryca, dobrze brzmiące głośniki, długi czas działania i wysoka kultura pracy.

Spójrzmy tymczasem na specyfikację tego konkretnego modelu. Jego sercem jest procesor Intel Core i7-12700H, któremu towarzyszy 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 1 TB. Laptop może też pochwalić się 16-calowym ekranem o rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli, który nie dość, że cechuje się dokładnym odwzorowaniem kolorów, to jeszcze jest dotykowy.

Promocja potrwa jeszcze kilka dni

W przypadku obu tych laptopów promocja potrwa do 18 kwietnia. Masz więc jeszcze kilka dni, by się zastanowić, choć oczywiście nie warto czekać do samego końca, bo zapasy magazynowe mogą się wyczerpać.

Źródło: Huawei, informacja własna