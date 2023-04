Wiosna to dobry czas na zakup roweru lub hulajnogi elektrycznej. Właśnie jest do tego bardzo dobra okazja, bo Geekbuying przygotował atrakcyjną promocję dla swoich klientów.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Geekbuying.

Dobra hulajnoga elektryczna lub rower elektryczny to świetny pomysł na przejażdżki i aktywne spędzanie wolnego czasu. W sklepie Geekbuying właśnie trwa wyprzedaż dla miłośników przejażdżek, gdzie taki sprzęt można kupić w niższych cenach.

Rowery i hulajnogi elektryczne w niższych cenach

Z okazji akcji „wyprzedaż dla miłośników przejażdżek” producent obniżył ceny hulajnóg i rowerów elektrycznych, a także przydatnych akcesoriów do pojazdów elektrycznych.

Na co warto zwrócić uwagę? Najfajniejsze oferty na dany dzień wyszczególniono w rubryce "Hit Dnia", natomiast najlepiej sprzedające się modele opisano jako "Bestsellery". Warto zajrzeć właśnie do tych działów. Jeśli chodzi o hulajnogi, szczególnie ciekawą propozycją mogą być modele KUGOO S1 Pro, KUGOO KIRIN M4 PRO i KuKirin G2 PRO.

KUGOO S1 Pro to niedroga hulajnoga, która została wyposażona w 8-calowe opony oraz silnik o mocy 350 W. Wbudowana bateria o pojemności 7,5 Ah pozwoli nawet na przejechanie 30 km (a warto dodać, że cała konstrukcja waży zaledwie 11,5 kg). W promocji można ją kupić za 1149 złotych.

KUGOO KIRIN M4 PRO to model dedykowany dla bardziej wymagających użytkowników. Konstrukcja wykorzystuje 10-calowe opony oraz mocny silnik o mocy 500 W, który pozwala rozpędzić pojazd do 40-45 km/h. Wbudowana bateria ma pojemność 18 Ah i wystarczy na przejechanie 70-75 km. Uwagę zwraca siodełko i składany uchwyt. Cena promocyjna to tylko 2599 złotych.

KuKirin G2 PRO to terenowa hulajnoga, która zapewni komfortową jazdę nawet po wyboistym terenie. Producent zastosował 9-calowe opony, silnik o mocy 600 W i mocny akumulator o pojemności 15 Ah (powinien on wystarczyć na przejechanie do 55 km). Ulepszona wersja KuKirin G2 PRO 2022 została wyceniona na 3449 złotych.

Miłośnicy dłuższych wycieczek powinni zwrócić uwagę na rowery – szczególnie ciekawie wypadają modele Eleglide T1 STEP-THRU, ELEGLIDE M1 PLUS, a także FAFREES F26 Pro.

Eleglide T1 STEP-THRU szczególnie sprawdzi się na dłuższe wyprawy - to obecnie jeden z bestsellerów tej promocji. Specyfikacja przewiduje opony w rozmiarze 27,5 cala oraz silnik o mocy 250 W. Wbudowany akumulator (12,5 Ah) pozwoli rozpędzić rower do 25 km/h i wystarczy nawet na 100 km jazdy. W promocji rower został wyceniony na 4299 złotych. Tutaj możecie zapoznać się z naszym testem modelu Eleglide T1 STEP-THRU.

ELEGLIDE M1 PLUS zalicza się do modeli górskich, które lepiej sprawdzają się na wyboistym terenie. Producent zastosował 29-calowe opony i silnik bezszczotkowy o mocy 250 W. Wbudowany akumulator (12,5 Ah) pozwoli na uzyskanie prędkości 25 km/h i w trybie wspomaganym pozwoli na przejechanie 100 km. Rower w promocji został wyceniony na 3899 złotych. Jeden z największych hitów ostatnich dni.

FAFREES F26 Pro to rower typu damka - uwagę zwraca lekka 18-calowa rama i smukłe miejskie opony. Producent przewidział tutaj trzy tryby pracy: tryb elektryczny, tryb wspomagany i tryb fitness. Prędkość maksymalna to 25 km/h, a wbudowany akumulator wystarczy na przejechanie 90 km. Cena rowera została obniżona do 4799 złotych.

Zakup roweru lub hulajnogi elektrycznej wiąże się z dosyć sporym wydatkiem, ale sprzęt można kupić także w ratach. Na stronie promocji znajdziecie dodatkowe kody zniżkowe, które pozwolą obniżyć cenę produktu o kolejne 40 zł, 100 zł lub 200 zł. Ponadto, subskrybenci mogą otrzymać kupon zniżkowy 4% na cały asortyment.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Geekbuying.