Stare sprzęty mogą skrywać wiele tajemnic. Przykładem może być prototyp odtwarzacza Apple iPod, w którym odnaleziono grę Stacker, klona popularnego Tetrisa, który nigdy nie został oficjalnie wydany.

Pamiętacie odtwarzacze Apple iPod? To przenośny odtwarzacz muzyki, który na początku lat dwutysięcznych zrewolucjonizował sposób słuchania i przechowywania utworów. Małe, zgrabne urządzenie można było ze sobą wszędzie zabrać i mieć całą swoją muzyczną kolekcję zawsze pod ręką.

Odtwarzacze MP3 zostały wyparte przez smartfony i słuch po nich zaginął. YouTuber Apple Demo znalazł prototyp iPoda trzeciej generacji, z którym wiąże się ciekawa historia.

Ciekawe odkrycie w prototypowym Apple iPod

Do YouTubera trafił prototyp odtwarzacza, który został oznaczony jako „DVT” (Design Validation Testing), co wskazuje, że urządzenie znajdowało się jeszcze na etapie rozwoju. Konstrukcja ma pochodzić z 13. tygodnia 2003 r. (oficjalna premiera urządzenia nastąpiła mniej więcej miesiąc później).

W urządzeniu znalazł się miniaturowy dysk twardy, na którym odnaleziono dwie piosenki Mozarta. Według eksperta, urządzenie mogło służyć do testowania żywotności baterii.

Stacker - klon popularnego Tetrisa

To jednak nie wszystko! YouTuber odkrył w menu odtwarzacza kilka prostych gier, w tym Stacker – nigdy niewydanego klona popularnej gry Tetris.

Stacker wykorzystuje kółko iPoda do przesuwania spadających klocków w lewo i prawo, a środkowy przycisk służy do ich upuszczania na dół ekranu. Celem gry, podobnie jak w Tetrisie, jest uzyskanie jak najwyższego wyniku poprzez ukończenie i usuwanie linii cegieł. Apple Demo zauważył, że gra nie jest w pełni dopracowana — na filmie widać co najmniej jeden błąd, w którym cegła nałożyła się na stos i utknęła podczas obracania.

YouTuber skontaktował się z Tonym Fadellem, byłym wiceprezesem działu iPodów, aby dowiedzieć się dlaczego Stacker nigdy nie został wydany. Fadell argumentował, że gry zostały dodane w późniejszej wersji oprogramowania, ale nie skomentował dlaczego tak naprawdę Apple nie wydało klona Tetrisa (wiele lat później Apple wypuściło normalną grę Tetris na klasyczne modele iPoda).