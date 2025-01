Ruszyła sprzedaż GeForce RTX 5090. Dorwanie karty graniczy z cudem

Jeśli planowaliście zakup karty graficznej GeForce RTX 5090, lepiej uzbrójcie się w cierpliwość. Mimo zaplanowanej premiery sklepowej, pierwsza partia sprzętu wyprzedała się w mgnieniu oka. Na kolejne dostawy trzeba będzie poczekać.

Za nami premiera kart graficznych GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080, które miały tchnąć powiew świeżości na rynku komputerowym. Nowe modele trafiły również do naszego rankingu kart graficznych.

Choć karty oficjalnie pojawiły się w sprzedaży… to ich dostępność pozostawia wiele do życzenia. Zgodnie z zapowiedziami, zakup wydajniejszego modelu w tej chwili graniczy z cudem.

Ranking kart graficznych – GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080

Nowe karty graficzne reprezentują topowy segment wydajnościowy, więc w teorii powinny zainteresować najbardziej wymagających klientów.

GeForce RTX 5090 to następca modelu GeForce RTX 4090, który reprezentuje absolutnie topowy segment wydajnościowy (po stronie AMD obecnie nie ma ona żadnej konkurencji). Karta zapewnia świetne osiągi w grach i programach, jednak realnie możemy oczekiwać ok. 20-25 proc. przyrostu wydajności względem poprzednika.

GeForce RTX 5080 to z kolei następca modeli GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4080 SUPER. Karta pozycjonuje się nieco wyżej niż konkurencyjny Radeon RX 7900 XTX. Nowa konstrukcja wprowadzi jednak dużo mniejszy przyrost wydajności - realnie mówimy o kilku proc., przez co sens zakupu karty stoi pod dużym znakiem zapytania (przynajmniej póki starsze modele RTX 4080 SUPER są dostępne w niższych cenach).

Chcesz kupić GeForce RTX 5090? Zapomnij

GeForce RTX 5090 z pewnością przyciągnie uwagę zarówno najbardziej wymagających graczy, jak i profesjonalistów. Ceny kart miały zaczynać się od ok. 10 tys. zł, jednak za lepsze wersje trzeba wydać już ok. 13-14 tys. zł. I tak w kontekście oferowanej wydajności wydaje się atrakcyjną propozycją.



Karty GeForce RTX 5090 wyprzedały się praktycznie zaraz po rozpoczeciu sprzedaży (źródło: x-kom)

Jeśli jednak liczyliście na zakup karty na sklepową premierę, musicie obejść się smakiem. Polskie sklepy otrzymały bardzo ograniczoną liczbę kart GeForce RTX 5090, które wyprzedały się praktycznie zaraz po rozpoczęciu sprzedaży. Zainteresowanie sprzętem było tak duże, że strony niektórych sklepów nie wytrzymały obciążenia. Następne dostawy spodziewane są w kolejnych tygodniach – kart nie będzie zbyt wiele, a ich ceny mogą być już dużo wyższe.

Do sprzedaży trafił też GeForce RTX 5080. Sugerowane ceny miały zaczynać się od 5299 zł, ale realnie nie wygląda to tak dobrze - co prawda ceny najtańszych modeli zaczynają się od ok. 5300 zł, ale za autorskie konstrukcje z lepszym chłodzeniem trzeba wydać już ok. 6000-6500 zł.

Sklepy otrzymały dużo więcej kart (brytyjski sklep OverclockersUK pochwalił się w mediach społecznościowych ogromnym zapasem kart). Zainteresowanie sprzętem jest jednak dużo mniejsze, bo nieco taniej można kupić starsze modele GeForce RTX 4080 SUPER, które oferują nieznacznie niższą wydajność.