Czekasz na tanie karty NVIDIA GeForce RTX 4000? Lepiej zapomnij

Premiera nowego sprzętu często stanowi dobrą okazję do zakupu starszych modeli w atrakcyjniejszych cenach. Jeśli jednak liczyliście, że po debiucie kart GeForce RTX 5000 ceny modeli z serii GeForce RTX 4000 spadną, niestety nie mamy dla was dobrych wieści.

Zapowiedź kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 wywołała mieszane reakcje. Producent obiecywał znaczący wzrost wydajności, jednak w praktyce efekty zależą od konkretnego scenariusza. Trzeba także liczyć się z wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Nasze testy modelu GeForce RTX 5090 potwierdziły te wnioski.

Jaką kartę graficzną kupić? W tej sytuacji część klientów może paradoksalnie rozważać nie zakup karty z nowej serii GeForce RTX 5000, lecz wybór modelu z poprzedniej generacji GeForce RTX 4000. Przy wprowadzaniu nowej generacji sprzętu, starsze modele często okazują się bardziej atrakcyjne pod względem opłacalności. Jeśli też liczyliście, że teraz będzie podobnie, to niestety musimy was zmartwić.

Problemy z dostępnością kart GeForce RTX 4000

Problemy z dostępnością kart graficznych GeForce RTX 4000 pojawiły się jeszcze przed zapowiedzią nowej serii. W sklepach brakuje topowych modeli, a te, które są dostępne, zwykle mają bardzo wysokie ceny.

Największe trudności dotyczą flagowego modelu GeForce RTX 4090 – w wielu dużych sklepach karty te są już niedostępne. Jeśli uda się je znaleźć, ceny zazwyczaj wynoszą od 11 tys. do 13 tys. zł, co oznacza wzrost o kilka tysięcy złotych w porównaniu z końcem 2024 r. Teoretycznie są to wyższe stawki niż za RTX 5090 (teoretycznie, bo nowe karty początkowo mogą być sprzedawane w wyższych cenach lub nawet niedostępne).

Nieco lepiej prezentuje się sytuacja z kartami RTX 4080 SUPER, które zastąpiły wycofany z produkcji model GeForce RTX 4080 (obecnie praktycznie niedostępny). Najtańsze autorskie wersje RTX 4080 SUPER kosztują około 5000–5300 zł, jednak za lepsze konstrukcje trzeba zapłacić od 5300 do 5800 zł. Oznacza to konieczność dopłaty kilkuset złotych względem cen z końca 2024 r. Jest drogo, bo w zbliżonej cenie (podobno) będzie można kupić nowszego GeForce RTX 5080, który ma być wydajniejszy.

Słabsze modele również wyraźnie podrożały. Najtańsze wersje GeForce RTX 4070 kosztują obecnie około 2500–2700 zł, natomiast za model GeForce RTX 4070 SUPER trzeba dopłacić około 500 zł, co oznacza ceny zaczynające się od około 3000 zł. Z kolei GeForce RTX 4070 Ti SUPER to wydatek rzędu 3800–4200 zł. W praktyce oznacza to, że nowe modele GeForce RTX 5070 i RTX 5070 Ti (przynajmniej w teorii) mogą być dostępne w podobnych, a nawet niższych cenach niż starsze konstrukcje.

Lepiej nie będzie

Jeśli liczycie, że sytuacja wróci do normy po pewnym czasie (np. po sklepowej premierze nowej generacji GeForce RTX 5000), to... niestety nie mamy dobrych wieści.

Nie jest tajemnicą, że wysokie ceny kart GeForce RTX 4000 wynikają z problemów z ich dostępnością. Nieoficjalnie wiadomo, że producenci zakończyli dostawy sprzętu, a oferowane modele to po prostu towar z magazynów. Według naszych źródeł, producenci już nie planują wprowadzać dostaw kart GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070. W planach są jedynie dostawy słabszych modeli GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti – ich następcy (hipotetyczne modele GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti) jeszcze nie zostali zapowiedziani, dlatego producenci muszą utrzymać dostępność takich kart.

Rozwiązaniem może być zakup karty graficznej z drugiej ręki, jednak i tutaj ceny nie należą do najniższych (a przy okazji musimy się liczyć z tym, że sprzęt jest używany i często przysługuje na niego dużo krótsza gwarancja).