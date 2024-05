Polska gra Manor Lords zalicza bardzo udany debiut. Dzieło studia Slavic Magic, któremu przewodzi Grzegorz Styczeń, pokonuje kolejną barierę i jednocześnie zgłasza swoją kandydaturę do tytułu jednej z najlepszych polskich gier.

Manor Lords ujrzało światło dzienne 26 kwietnia 2024 r. Gracze z całego świata z niecierpliwością czekali na debiut w ramach wczesnego dostępu. Dość wspomnieć, że 3 mln fanów wirtualnej rozrywki dodało grę do listy życzeń na platformie Steam. Teraz, niecały miesiąc po premierze, mamy już pewność, że te wszystkie huczne deklaracje odzwierciedlają rzeczywistość. Gracze zagłosowali portfelami.

Sprzedaż Manor Lords

Gra Manor Lords w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy na całym świecie. Taki sam wynik osiągnął tegoroczny Tekken 8.

Licznik nie zatrzymuje się na pierwszym milionie. Manor Lords potrzebowało trzech tygodni, by trafić do ponad 2 mln graczy i zapewne nie jest to ostatnie słowo polskiej gry.

“Wspaniale było widzieć, jak tak wielu graczy wypróbowało Manor Lords” – mówi dyrektor generalny Hooded Horse Tim Bender. “Mieliśmy dość optymistyczne oczekiwania, a nawet szalone nadzieje, ale osiągnięcie dwóch milionów egzemplarzy Manor Lords w tak krótkim czasie przekroczyło nawet te oczekiwania.”

To dopiero początek

Polską społeczność graczy może cieszyć tak udana premiera rodzimej produkcji, lecz pamiętajmy, że cyfrowa egzystencja Manor Lords opiera się na programie wczesnego dostępu. Studio Slavic Magic czeka intensywna praca.

Są już doniesienia o pierwszej aktualizacji Manor Lords. Nie wiem, czy wiecie, ale w Manor Lords chłopi mają tak duże ciągoty do piwa, że twórcy muszą to zmienić. Jakby nie patrzeć chodzi o zmianę balansu rozgrywki.

Źródło: Game Press, zdjęcie otwarcia: Steam