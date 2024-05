Jeśli myśleliście, że GTA 6 pojawi się w pierwszych miesiącach 2025 roku to mamy dla Was niezbyt miłą wiadomość – nie ma na to szans. W opublikowanym raporcie finansowym Rockstar Games pojawiło się bowiem oficjalne, mocno zawężone okno premiery GTA 6 i jest ono dość zaskakujące.

Chyba nikt nie zaprzeczy, że GTA 6 to tytuł, który rozpala wyobraźnie. Jakby nie patrzeć na nową odsłonę tej kultowej serii czekamy już, uwaga… 11 lat! Tak, tak, Rockstar to chyba jedyna firma, która potrafi sprzedawać nam to samo od ponad dekady bez uszczerbku na swoim wizerunku. O czym mowa? Oczywiście o Grand Theft Auto V, które przeszło niczym burza przez trzy generacje konsol osiągając niebotyczny wynik sprzedażowy około 200 milionów sprzedanych egzemplarzy. Właśnie ta liczba pojawiła się bowiem w najnowszym raporcie finansowym Rockstar Games za czwarty kwartał roku finansowego 2023-2024… zaraz obok przybliżonej daty premiery GTA 6, na którą chyba wszyscy czekali.

Premiera GTA 6 jednak nieco później

To kiedy możemy spodziewać się premiery GTA 6? Oficjalnym oknem czasowym ujawnionym we wspomnianym wyżej raporcie, jest obecnie jesień 2025 roku, a ściślej okres od września do listopada 2025 roku. Tym samym ucięte zostały plotki o rzekomym mocnym poślizgu tego tytułu i możliwym przeniesieniu go na 2026 rok.

Co ciekawe, jesienną datą premiery Rockstar zdaje się wracać do starego porządku, bo większość wcześniejszych części Grand Theft Auto, poza „piątką”, ukazywały się właśnie na jesieni. Może to jednak oznaczać potężny ból głowy dla innych dużych wydawców, których plany co do przyszłego roku będą zapewne musiały się zmienić. No bo kto ośmieli się konkurować z taką potęgą jak GTA 6. Najgorętszy okres 2025 zapowiada się więc naprawdę ciekawie.

Źródło: The Verge