PlayStation 5 Pro wkracza na rynek z przytupem. Z najmocniejszą konsolą w historii Sony gracze wiążą ogromne nadzieje, ale nie brakuje też obaw oraz głosów sceptycznych. Czy PS5 Pro oprócz drapieżnego designu rozerwie nas na strzępy swoimi nowymi funkcjami?

Przez moje ręce przewinęły się dosłownie wszystkie generacje konsol PlayStation. Pamiętam doskonale przeskok jakościowy, jakiego wraz z milionami graczy zaznałem tuż po globalnej premierze PS5, której przecież towarzyszyły ogromne problemy z dostępnością.

Gigant branży z czasem wrzucił kolejny bieg zwiększając dostawy podstawowej wersji PS5, następnie na rynku pojawił się wariant ochrzczona przez branżę mianem PS5 Slim. Zatem PS5 Pro wydawało się kwestią czasu.

PS5 Pro wreszcie doczekało się oficjalnej prezentacji, a my mieliśmy okazję sprawdzić, co ta bestia potrafi i jaki przeskok oferuje względem bazowej wersji. Bo tak, PS5 Pro jawi się jako bestia wśród konsol.

Pro jak Progres

Po pierwsze, mocniejszy procesor graficzny: Sony deklaruje 67 proc. więcej jednostek obliczeniowych niż bazowa wersja PS5 i 28 proc. szybszą pamięć. Po drugie, ulepszony ray tracing (dwu- lub nawet trzykrotnie bardziej wydajny). Po trzecie – i kto wie, czy nie najważniejsze – PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – swego rodzaju odpowiednik DLSS, któremu to powierzono upscaling oparty na uczeniu maszynowym. A więc kłania się płynność rozgrywki przy zachowaniu najwyższej jakości oprawy wizualnej. Do tego tematu jeszcze wrócimy.

A więc jest mocniej, szybciej i ogólnie lepiej, co siłą rzeczy musi przekładać się na jakość i komfort grania.

Pro jak Prostota

Zacznijmy od rzeczy oczywistych. To, co od razu rzuca się w oczy, to wyjątkowy design. W mojej ocenie jest to najpiękniejsza konsola w historii PlayStation, a już “trochę” się na nie napatrzyłem. Minimalizm wraz z estetyką spotykają niemalże wulgarną dzikość, którą nadają charakterystyczne paski i wcięcia. Prosta i genialna rzecz (obejrzyjcie poniższe nagranie).

Wygląd konsoli został szczegółowo omówiony w naszym unboxing PS5 Pro – zachęcamy do zapoznania się z prezentacją. Jak widać, rewolucji nie ma, jest za to ewolucja sprawdzonych patentów, ale to wynika z samej natury wersji Pro. Natomiast sama jakość wykonania konsoli to złoto najwyższej próby. Chyba nikt nie sądził, że będzie inaczej?

Pro jak Prominentne Projekty

Czas więc odpalić jakąś grę z długiej listy PS5 Pro Enhanced. Wybór padł na Horizon Zero Dawn Remastered z kilku powodów, które wyjaśnię po drodze. Horizon Zero Dawn Remastered, jak sama nazwa wskazuje, doczekało się potężnego i znakomitego ulepszenia, które doskonale widać już na poziomie bazowej wersji PS5. Czy to oznacza, że wersja na PS5 Pro oferuje coś ekstra?

Na potrzeby Horizon Zero Dawn Remastered w wersji PS5 Pro zadbano o nowy algorytm skalowania i antyaliasingu, który w trybie wydajności trzyma 60 klatek swoją ręką tak mocno, że nawet piłoząb (pierwszy boss w Horizon Zero Dawn) by jej nie odgryzł. Kolejne nowinki na potrzeby PS5 Pro to ulepszone renderowanie głębi ostrości (depth of field). Dodatkowo zmiany obejmują poprawę wolumetrycznego światła, efektów wizualnych takich jak ogień i dym, hologramy, na jakości delikatnie zyskała i tak już znakomita woda w grze. Oczywiście w pakiecie jest ulepszony ray tracing, co wynika z natury konsoli.

To wszystko brzmi znakomicie, ale trzeba być naprawdę spostrzegawczym graczem, by wychwycić te niuanse. Miejscami akcja gry jest na tyle dynamiczna, że nie sposób dostrzec te detale – tak, mówimy tu o detalach, których piękno uchwyci koneser i to tylko w określonych okolicznościach. Po lewej tryb wydajności na PS5, po prawej tryb maksymalnej jakości PS5 Pro - subtelne różnice w odbiciu światła na powierzchni. To wygląda trochę tak, jakby ktoś musnął pędzlem ray tracingu po obiektach.

To są aktualne ulepszenia na potrzeby PS5 Pro. Mogę jedynie gdybać, czy Sony – gdy poczuje się już na tyle pewnie – nie wprowadzi z czasem czegoś na wzór “PS5 Pro Enhanced+”, czyli gier z jeszcze mocniejszymi bajerami. Miejsce i potencjał na to jest. Jednak Horizon Zero Dawn Remastered nie jest wyjątkiem. Inne gry również doczekały się ulepszenia do wersji Pro.

Na przykład Alan Wake 2 na PS5 Pro to kilka nowości, ale znowu – w mojej ocenie są to detale nieco upiększające i tak przepiękną już grę. I nie jestem osamotniony w swoich spostrzeżeniach. Detale detalami, jednak PS5 Pro oferuje lepszą płynność w trybie wydajności przy równoczesnym zachowaniu znakomitej oprawy graficznej. A oto Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 Pro w akcji - podziwiajcie!

Największy wizualny użytek z nowych funkcji PS5 Pro zrobią gry charakteryzujące się wieloma powierzchniami odbijającymi światło (np. Gran Turismo 7 czy Marvel’s Spider-Man 2), bowiem to właśnie ulepszony ray tracing jest jedną z głównych domen konsoli PS5 Pro i w takich tytułach zrobi największą różnicę.

Pro jak Problem

Dlaczego testowałem Horizon Zero Dawn Remastered na PS5 Pro? Tu pojawia się olbrzymi problem. W mojej ocenie ta gra nie powinna być czymś w rodzaju tytułu startowego lub promującego PS5 Pro. Bądźmy szczerzy i spójrzmy na kalendarz premier: jedynie rzeczony remaster, który jest rozpoznawalną marką PlayStation, zbiega się w czasie z premierą PS5 Pro.

Gdy oficjalnie potwierdzono istnienie nowej wersji Horizon Zero Dawn, w sieci zawrzało. Przecież ta gra została wydana w 2017 r. i nawet dziś w podstawowej wersji potrafi względnie zachwycać graficznie nawet w wersji na PS4! Z drugiej strony, wydaje mi się, iż Sony czuło, że nie było lepszego kandydata do pokazania możliwości PS5 Pro, niemniej nie zamierzam bawić się w "rzecznika". Przypomnę wszystkim tu zgromadzonym, że gry z serii Horizon sprawiają ogromną frajdę, nawet wtedy, gdy swobodnie krążymy po mapie i oglądamy sobie widoczki.

I te widoczki w mojej ocenie są praktycznie takie same, jeśli porównamy wersję PS5 z PS5 Pro. Owszem, gra jest szalenie płynna i stabilna w trybie wydajności na PS5 Pro i urzeka jednocześnie oszałamiającą grafiką. Reasumując: rzeczony problem z PS5 Pro polega na tym, że brakuje naprawdę mocnego i nowego tytułu na premierę, jakkolwiek pięknie nie wygląda Horizon Zero Dawn Remastered.

Szczerze mówiąc jestem wręcz zdziwiony, że Horizon Zero Dawn Remastered na potrzeby PS5 Pro ma jakiekolwiek usprawnienia, bo powtórzę, że ta gra wizualnie jest arcykompletna już na bazowym PS5.

Czy jest zatem w co grać na PS5 Pro? Odpowiadając brutalnie na pytanie: nie ma jeszcze mocnych nowych tytułów na start, które zachęciłyby graczy, żeby kupili PS5 Pro bez kręcenia nosem i marudzenia w stylu: “ale ja już w to grałem”. Trochę jak ta Aloy: "Ale dlaczego tu nikogo nie ma?".

Specyfikacja PlayStation 5 Pro nie jest tajemnicą, zresztą niedawno wyciekła do sieci - oto zestawienie

PS5 Slim

(PlayStation 5 D Chassis) PS5 z napędem

(PlayStation 5 A Chassis) PS5 Pro bez napędu Procesor: AMD Ryzen Zen 2, 8 rdzeni i 16 wątków,

3.5 GHz (zmienna częstotliwość) AMD Ryzen Zen 2, 8 rdzeni i 16 wątków,

3.5 GHz (zmienna częstotliwość) AMD Ryzen Zen 2, 8 rdzeni i 16 wątków

do 3,85 GHz (zmienna częstotliwośc) Uklad graficzny: 10.28 TFLOPS, AMD Radeon RDNA 2,

36 CUs @ 2.23 GHz (zmienna częstotliwość) 10.28 TFLOPS, AMD Radeon RDNA 2,

36 CUs @ 2.23 GHz (zmienna częstotliwość) 16,7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA 3

60 CUs @ 2,18 GHz (zmienna częstotliwość)

(via computerbase.de) Pamięć: 16 GB GDDR6, 256-bit @ 448GB/s 16 GB GDDR6, 256-bit @ 448GB/s GDDR6 16 GB i DDR5 2 GB Dysk twardy: 1 TB SSD 825 GB SSD 2 TB SSD Napęd: 4K UHD Blu-Ray (wyjmowany) 4K UHD Blu-Ray (osadzony na stałe) - Porty: Z przodu konsoli:

1x USB-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s)

1x USB-C (Hi-Speed USB)



Z tyłu konsoli:

2x USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s)

1x HDMI 2.1

1x Ethernet (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T) Z przodu konsoli:

1x USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s)

1x USB-C (Hi-Speed USB)



Z tyłu konsoli:

2x USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s)

1x HDMI 2.1

1x Ethernet (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T)

Z przodu konsoli:

1x USB-C HiSpeed USB

1x USB-C SuperSpeed USB 10 Gb/s



Z tyłu konsoli:

2x USB-A SuperSpeed USB 10 Gb/s

1x HDMI 2.1

1x Ethernet (10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T)

Karta sieciowa: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Wymiary (szer. x wys. x dł.): 358 x 96 x 216 mm 390 x 104 x 260 mm 388 x 89 x 216 mm Waga: 3.2 kg 4.5 kg 3.1 kg

Dodatkowo PS5 Pro oferuje Bluetooth 5.1 oraz obsługę Wi-Fi w standardzie 7.

Pro jak Prognoza

Podobna sytuacja miała miejsce w okolicach premiery PS5. Również musieliśmy trochę poczekać na naprawdę mocne hity i wtedy głosy krytyki ucichły jakby za dotknięciem magicznej różdżki. Wersja Pro również potrzebuje cierpliwości i za jakiś czas dostaniemy coś, co spowoduje opad szczęki. Głównym kandydatem jest GTA 6, może też trochę Marvel 1943: Rise of Hydra, o ile zagości na konsolach.

Czy PS5 Pro zalicza falstart? Moim zdaniem nie do końca. Aż chciałoby się rzecz: “spokojnie, zaraz się rozkręci!”. To wszystko wygląda tak, jakby Sony uskuteczniało rozgrzewkę (lub próbę generalną) przed premierą PS6. Ogromny potencjał ma tu bowiem skalowanie obrazu PlayStation Spectral Super Resolution bazujące na sztucznej inteligencji, bo na horyzoncie już pojawia się widmo coraz powszechniejszego grania w 8K (oby!).

I tu przechodzimy do sedna. Trzeba trochę utemperować "hajp", ponieważ PS5 Pro to nie jest nowa generacja konsoli, tylko jeden z wariantów PS5 – mocniejszy, zapewniający większy komfort rozgrywki i oczywiście odpowiednio droższy.

Pro jak Proporcje

Czy PS5 Pro to zła konsola? Nie, to dobry i wydajny sprzęt. Walory są oczywiste, niemniej nawet największe komplementy mogą nie wytrzymywać z tym, że aktualnie brakuje tytułów startowych. Jasne, wolną przestrzeń załatają gry z kategorii PS5 ProGame Boost, czyli ponad 8500 tytułów z PS4, które odpalimy na najnowszej konsoli. Niektóre z nich otrzymają drugie, a może i trzecie życie w postaci większej płynności i jakości oprawy wizualnej.

Cały czas jednak mowa o grach, które są już obecne na rynku. Nie sposób pominąć proporcji, o których wspomniałem. Cena PS5 Pro w Polsce nie jest tajemnicą i chcąc wydestylować prawdziwą esencję konsolowego gamingu, należy zrobić rachunek sumienia, najlepiej dzień przed tym, zanim opłacimy rachunki za mieszkanie.

Do czego zmierzam? Szczerze spodziewałem się, że w tej cenie otrzymamy napęd albo chociaż pionową podstawkę w zestawie (najlepiej jedno i drugie). Tego nie ma, więc trzeba dokupić. A to trochę boli, bo skoro chcę być Pro graczem, to Proszę o Profesjonalny zestaw.

Wydaje mi się zasadne, że warto będzie zachować analogię i tak samo, jak w przypadku PS5 oraz PS4 Pro, ocenić PS5 Pro po kilku miesiącach od premiery. PS5 Pro to bez wątpienia perła w koronie Sony i produkt ekskluzywny jednocześnie, który potrzebuje czasu, by rozwinąć skrzydła. Japońska korporacja pokazuje nam w czasie rzeczywistym, jak ewoluują konsole poprzez zaimplementowanie nowych technologii. Teraz pora na PS6, które założę się, że będzie czerpać z potencjału PS5 Pro.

Zatem: czy warto kupić PS5 Pro? Jeśli jesteś wiernym fanem Sony, stać Cię na ten wydatek i podchodzisz do tematu perspektywicznie (mając na uwadze nadchodzące gry) to ta konsola może mieć sens. O ile nie przeszkadza ci brak napędu, bo ten trzeba dokupić oddzielnie.

Opinia o Sony PlayStation 5 Pro Plusy Kapitalna jakość wykonania,

Design,

Wsteczna kompatybilność z grami PS4,

Wzmocniony Ray Tracing,

Nowe technologie (PSSR) z potencjałem,

Dysk SSD o pojemności 2 TB,

Łączność Wi-Fi 7,

PS5 Pro to ekstremalnie cicha konsola. Minusy cena niewspółmierna do zawartości (brak dysku lub podkładki),

brak mocnego tytułu na start.

Ocena konsoli Sony PlayStation 5 Pro 80% 4/5

Konsola PlayStation 5 Pro została nam użyczona bezpłatnie, na potrzeby niniejszej recenzji, przez PlayStation Polska.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.