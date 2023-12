STALKER 2 doczekał się nowego zwiastuna, a wraz z nim – oficjalnego terminu premiery. Do Czarnobyla powrócimy już niebawem.

Minęło już ponad pięć lat, odkąd dowiedzieliśmy się, że STALKER 2 powstaje. W tak zwanym międzyczasie okazało się, że poza pecetami trafi ona tylko na nowe Xboksy, a jej podtytuł będzie brzmiał Heart of Chornobyl. Prace nad grą czasowo wstrzymano, by później je wznowić, a datę premiery kilka razy przesuwano. Wreszcie jednak ekipa GSC Game World była gotowa, by potwierdzić, że…

STALKER 2 zadebiutuje na początku 2024 r.

Nie poznaliśmy wprawdzie konkretnej daty, ale przedstawiciele studia GSC Game World zapewniają, że prace nad grą są już praktycznie zakończone i dlatego też premiera STALKER 2: Heart of Chornobyl odbędzie się w pierwszym kwartale 2024 r. Krótko mówiąc: możliwe, że doczekamy się jej tuż po Nowym Roku, a na pewno mamy nie czekać dłużej niż do 31 marca.

Wraz z oficjalną datą premiery autorzy zaserwowali nam również świeżutki zwiastun zatytułowany Włóczęga (czego fanom serii wyjaśniać raczej nie trzeba). To nieco tajemniczy, fabularny trailer, przyprószony z lekka fragmentami rzeczywistej rozgrywki. Co tu jednak dużo opowiadać, najlepiej to po prostu zobaczyć.

Zobacz najnowszy zwiastun gry STALKER 2:

„Prawdziwe wyzwanie”

Publikacji tego zwiastuna towarzyszył także komunikat. Twórcy podkreślili w nim, że „STALKER 2 to największa i najbardziej rozbudowana gra, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Od samego początku był to ambitny projekt, ale ostatecznie ewoluował w prawdziwe wyzwanie. Ma dla nas olbrzymie znacznie i głęboki związek osobisty. Stworzyliśmy tę grę w najbardziej stresujących warunkach, jakie można sobie wyobrazić: pandemii, wojnie, relokacji, cyberatakach czy rozmaitych zagrożeniach życia”.

