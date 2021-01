Star Wars: Battlefront II za darmo na Epic Games Store

Star Wars: Battlefront II nie jest może grą idealną, ale bez wątpienia godną sprawdzenia. Wciąż kosztuje sporo, a więc promocja na Epic Games Store kusi.

Star Wars: Battlefront II do pobrania za darmo

Jeśli dość uważnie śledzicie temat lub zaglądanie do nas to nie powinniście być zaskoczeni. Przez ostatni tydzień na Epic Games Store oferowano za darmo Crying Suns i nie stanowiło tajemnicy, że dziś w jego miejsce pojawi się właśnie Star Wars: Battlefront II.

Tak też się stało, a oferta obowiązuje niemalże tradycyjnie w przypadku Epic Games Store przez tydzień. Zakończy się 21 stycznia o godzinie 17:00 naszego czasu. Do tego momentu każdy zainteresowany może przypisać grę do swojego konta za darmo i na stałe. Warto nadmienić, iż mowa tutaj o Edycji Świątecznej, która zawiera dodatkowe elementy do personalizacji przygotowane swojego czasu przez twórców z okazji premiery filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Za tydzień będzie można zgarnąć Galactic Civilizations III

Premiera Star Wars: Battlefront II miała miejsce w 2017 roku. Można liczyć tutaj zarówno na kampanię, jak i rywalizację wieloosobową. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda tutaj zabawa, o atutach i mankamentach tego tytułu to zajrzyjcie do naszej recenzji.

Zarządzający sklepem ujawnili już, jaka darmowa gra pojawi się w przyszłym tygodniu. Zmiana klimatów będzie w sumie nie taka duża, bo mowa o Galactic Civilizations III, a więc również czymś dla sympatyków kosmicznych przygód. Tyle tylko, że w tym przypadku mowa już o strategii turowej.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: