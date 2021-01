Tęskniliście za promocjami na Epic Games Store? Zarządzający sklepem nie kazali nam długo czekać na kolejne darmowe gry.

Crying Suns za darmo na Epic Games Store

W końcówce zeszłego roku Epic Games Store wręcz rozpieszczał graczy, w ramach świątecznej wyprzedaży udostępnił aż 15 darmowych gier. Od razu po zakończeniu akcji potwierdzono, że czeka nas powrót do wcześniejszej polityki, czyli jednej darmowej gry na tydzień. Aktualizacje w czwartkowe wieczory.

Aktualnie bez opłat można przypisać do swojej biblioteki Crying Suns. Nie jest to może największy tytuł, ale solidnie oceniony i sympatycy gatunku roguelite powinni się tutaj dobrze bawić. Zwłaszcza, jeśli jednocześnie cenią sobie elementy taktyczne i fabułę, która okazuje się tutaj stosunkowo rozbudowana, przynajmniej jak na ten gatunek. Crying Suns jest dostępny za darmo do 14 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Za tydzień Star Wars: Battlefront II: Edycja Świąteczna

Mało kuszące? Zapewne większe zainteresowanie wzbudzi Star Wars: Battlefront II, który już czaka w kolejce. Tutaj mowa o propozycji, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. A gdyby jednak to zapraszamy do naszego artykułu przybliżającego rozgrywkę.

Co warte dodania, udostępniona zostanie Edycja Świąteczna, w której poza samą grą znajduje się też kolekcja zawartości do personalizacji, którą przygotowano z okazji premiery filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Źródło: epicgames

