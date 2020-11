Uniwersa Gwiezdnych Wojen i Minecrafta połączone w jedno. Zobacz, co ciekawego przynosi najnowsze rozszerzenie do najlepiej sprzedającej się gry wszech czasów.

Zapowiedź Star Wars by Minecraft. W odległej galaktyce też mają klocki

Z 200 milionami egzemplarzy w rękach graczy Minecraft jest najlepiej sprzedającą się grą wideo w historii. Star Wars jest z kolei jedną z najbardziej uwielbianych marek. Nadszedł czas, w którym te dwa światy się łączą, a dzieje się to za sprawą rozszerzenia DLC wycenionego na 1340 Minecoinów, czyli kilka dyszek.

Na rozszerzenie składa się nowa mapa i zestaw tekstur, pakiet 36 skórek, trochę nowej (licencjonowanej) muzyki oraz zmodyfikowane elementy interfejsu użytkownika. Znajdziesz tam dioramy 12 różnych planet, w tym Tatooine, Endor i Hoth, maszyny, takie jak X-Wingi czy Razor Crest oraz bohaterów znanych z oryginalnej trylogii Star Wars i The Mandalorian – z Lukiem, Leią i Baby Yodą na czele.

Zobacz oficjalny zwiastun Star Wars by Minecraft:

Nie jest to może największy dodatek do Minecrafta, ale jednym z najciekawszych jest na pewno. Bez wątpienia też znajdzie się wielu chętnych, by pobawić się w świecie z klocków w odległej galaktyce. Daj znać w komentarzu, czy jesteś jednym z nich.

Źródło: Minecraft, Star Wars, Polygon, informacja własna

Czytaj dalej o Minecrafcie: