Sympatyzujecie z uniwersum Star Wars, również jeśli chodzi o gry? Właśnie doszło do dość istotnych zmian, które powinny odbić się na kolejnych projektach.

Lucasfilm Games znów żyje

W ostatnim czasie wyłączność na przygotowywanie gier osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen miało EA. Teraz ulegnie to jednak zmianie. Disney zapowiedział bowiem, iż powołuje, a tak naprawdę przywraca do życia Lucasfilm Games. Przywraca, ponieważ to nic innego jak nowy szyld dla zamkniętego przed laty LucasArts.

​”Lucasfilm Games jest teraz oficjalną tożsamością wszystkich gier z pod skrzydeł Lucasfilm, nazwą, która obejmuje bogaty katalog gier oraz widoki na przyszłość.”

Lucasfilm Games przejmuje piecze nad obecnie powstającymi grami, ale nie będzie ingerować w działania tych, którzy wcześniej otrzymali zielone światło do prac. Co innego jeśli chodzi o następne projekty. I tutaj już wiadomo, że EA nie zostaje „odstrzelone”, ale będzie musiało podzielić się tym tortem z innymi. Lucasfilm Games jest bowiem otwarte na współpracę.

Jedną z nowych gier stworzy Ubisoft

I już widać, że wspomniana zmiana dość szybko pociąga za sobą kolejne ciekawe wiadomości. Dziś potwierdzono, że nawiązana została współpraca ze studiem Ubisoft. Na jej mocy jedną z nowych gier z uniwersum Star Wars przygotuje podległe mu Massive Entertainment. Jeśli nie kojarzycie, to mowa tutaj o ekipie odpowiedzialnej ostatnio za serię The Division. Na jakiekolwiek szczegóły jest teraz za wcześnie. Zdradzono jedynie tyle, iż będzie to fabularna gra z otwartym światem.

Mamy przyjemność ogłosić, że wspólnie z @LucasfilmGames pracujemy nad zupełnie nową, fabularną grą z otwartym światem w uniwersum Star Wars! pic.twitter.com/MS8qfSDQYZ — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) January 13, 2021

Co ważne, Lucasfilm Games będzie miało pod sobą też inne marki należące do Lucasfilm. W ich sprawie też już działa. Na mocy umowy z Bethesdą, Machine Games tworzy grę o przygodach Indiany Jonesa.

Źródło: starwars

