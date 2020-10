Star Wars: Squadrons debiutuje na rynku. Sprawdzamy recenzje, aby przekonać się, czy warto było czekać na tę kosmiczną strzelankę w uniwersum Gwiezdnych wojen.

Dziś premiera Star Wars: Squadrons na PC i konsole

Dziś premiera Star Wars: Squadrons na PC, PlayStation 4 i Xbox One – gry, która pozwala ci zasiąść za sterami legendarnych myśliwców z floty Nowej Republiki i Imperium, by stoczyć galaktyczne pojedynki w słusznej sprawie. Jest kampania fabularna dla jednego gracza i jest też kilka trybów rozgrywki wieloosobowej – krótko mówiąc: jest co robić. Ale czy ostateczny efekt jest tak dobry, jak zwiastowały to zapowiedzi? Zaraz ci odpowiemy, ale najpierw – trailer:

Gra Star Wars: Squadrons oceniona w recenzjach

Cóż, są pewne powody, dla których powietrzne potyczki w filmach z sagi Gwiezdnych wojen prezentują się tak efektownie i magicznie. Wygląda na to, że twórcom gry Star Wars: Squadrons udało się je przenieść do wirtualnego świata, dzięki czemu wszystko nie tylko dobrze wygląda, ale też pozwala poczuć się, jakby się znajdowało w samym centrum tego niezwykłego uniwersum. To kosmiczna strzelanka i VR-owa produkcja, na jaką gracze długo musieli czekać, ale wreszcie się doczekali.

Oto niektóre z pierwszych ocen Star Wars: Squadrons

COGconnected – 7,5/10

Everyeye – 7,8/10

Game Informer – 8,3/10

GamesRadar+ - 7,0/10

God is a Geek – 8,5/10

Hobby Consolas – 7,9/10

PCGamesN – 9,0/10

Shacknews – 8,0/10

Twinfinite – 9,0/10

Vandal – 8,4/10

VG247 – 8,0/10

Dlaczego więc oceny nie są jeszcze wyższe? Wynika to głównie z tego, że różnorodność trybów rozgrywki pozostawia nieco do życzenia, a poziom trudności jest dość wyśrubowany. Niektórzy krytycy twierdzą, że po prostu czegoś zabrakło, choć wszyscy zgadzają się co do tego, że Star Wars: Squadrons to gra, którą zdecydowanie warto sprawdzić – szczególnie, gdy jest się miłośnikiem Gwiezdnych wojen.

Źródło: EA, Metacritic

