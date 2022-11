Wild Hearts przedstawiany jest jako gra myśliwska. Nie nastawiajcie się jednak na symulację, ale na klimaty fantasy - pradawną technologię, olbrzymie bestie i dynamiczną walkę.

EA rusza z przybliżaniem świata Wild Hearts

Wild Hearts to stosunkowo świeży temat, zapowiedź gry miała miejsce nie dalej jak we wrześniu. Od razu pojawiły się porównania do Monster Hunter, aczkolwiek już widać, że nie będzie to prosta kalka, bo w Wild Hearts ma kilka elementów, których w produkcji Capcom nie zrealizowano. Znalazły się także na nowym materiale wideo promującym ten tytuł.

W zasadzie już teraz można mieć pewność, że to początek szerszej kampanii promującej grę. Wyraźnienie zaznaczono, iż pokazano pierwszą część z serii. Przybliża ona karakuri, system mechanizmów stworzonych z zaginionej, starożytnej technologii, które zostały zaprojektowane jako różnorodne i wielofunkcyjne narzędzia. Dobrze wykorzystane mogą zapewnić łowcy przewagę podczas walki i pozwolić pokonać większych oraz silniejszych wrogów.

„Okiełznaj energię natury, by wykorzystać starożytną technologię karakuri w grze WILD HEARTS. Karakuri to broń i narzędzia, które mogą przyjąć różne formy. Dzięki nim zastawisz pułapki, zareagujesz na ataki i zadasz ogromne obrażenia potężnym kemono. Pozwolą ci zarówno niszczyć, jak i budować. Zbieranie zasobów, trenowanie i szybka podróż to tylko niektóre z wielu wymyślnych zastosowań karakuri.”

Wild Hearts - zwiastun z rozgrywką

Kiedy premiera Wild Hearts?

Jeśli nic się nie zmieni, na co w przypadku EA są szanse, to zainteresowani Wild Hearts dość szybko będą mogli spędzać przy tym tytule wolny czas. Na PC (Origin, Steam i Epic Game Store) oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Datę premiery ustalono na 17 lutego.

Źródło: EA