Star Wars: The Bad Batch to najnowszy serial animowany osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen. Fani Wojen klonów mają powody, by czekać na ten tytuł. Na razie możemy obejrzeć trailer.

Star Wars: The Bad Batch – nowa animacja w odcinkach

Disney pokazał oficjalny zwiastun serialu Star Wars: The Bad Batch. Będzie to coś z pogranicza kontynuacji i spin-offu (ocenianych raczej ciepło) Wojen klonów. Poznamy dalsze losy tytułowego oddziału elitarnego, a tworzą go Wrecker, Tech, Crosshair, Hunter i Echo. Głosu wszystkim im użyczy Dee Bradley Baker – podobnie zresztą jak wszystkim innym klonom. Wszystkie postacie mają być mimo to bardzo charakterystyczne i mieć własne umiejętności specjalne, ale nie będziemy mieli powodów, by mówić o „superbohaterach”.

Twórcą serialu jest Dave Filoni, pracujący wcześniej nad takimi tytułami jak Avatar: The Last Airbender, Star Wars Rebels, The Mandalorian oraz – przede wszystkim – wspominane dopiero co Wojny klonów. Według zapowiedzi przygotowuje on pełną akcji i humoru opowieść z wciągającą historią. Brzmi jak… typowa zapowiedź serialu animowanego, ale trzeba przyznać, że zwiastun faktycznie zachęca. Zobacz go już teraz.

Obejrzyj najnowszy zwiastun Star Wars: The Bad Batch:

Kiedy premiera serialu Star Wars: The Bad Batch?

Premiera już 4 maja (wiesz, May the 4th). Niestety pewnie w Polsce znowu będziemy mieli problemy z obejrzeniem serialu, bo jest to produkcja oryginalna platformy Disney+. Ta niby zmierza do naszego kraju, ale coś nie może dotrzeć.

Źródło: Disney, IMDb, informacja własna

Czytaj dalej o filmach i serialach: