Premiera filmu Czarna Wdowa opóźniona

Koronawirus mocno odciska się nie tylko na branży gier, ale również (i to może w większym stopniu) na filmowej. W obydwu przypadkach opóźnienia premier stały się prawdziwą plagą. Najnowsza porcja mało optymistycznych informacji pochodzi z obozu Disney.

Ta najważniejsza, a przynajmniej najszerzej komentowana, dotyczy filmu Czarna Wdowa ze Scarlett Johansson. Wedle ostatnich planów miał zadebiutować w maju, ale tak się nie stanie. Czarna Wdowa trafi do kin oraz na platformę Disney+ dopiero 9 lipca. Subskrybenci będą musieli być jednak gotowi na dodatkową opłatę. Czekający na nowe wcielenie Scarlett Johansson na delikatną osłodę otrzymali nowy plakat omawianego filmu.

Black Widow in theaters July 9 and on #DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY