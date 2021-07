Wow! Obok takiego zderzenia światów trudno będzie przejść obojętnie. Star Wars: Visions to wyjątkowa produkcja, przenosząca Gwiezdne wojny do świata japońskiego anime.

Gwiezdne wojny jako anime – Star Wars: Visions zapowiedziane

Gwiezdne wojny to olbrzymia marka i rysowane opowieści również nie są dla niej niczym nowym. Mamy wszak komiksy, mamy seriale animowane i mamy też gry wideo. Star Wars: Visions jest jednak czymś, czego do tej pory nie widzieliśmy. To produkcja utrzymana w stylistyce anime.

Jedni uznają to za gwałt na marce, inni docenią kreatywne podejście do jej rozwoju. Jeśli ciebie akurat cechuje otwartość na takie eksperymenty, to koniecznie czytaj dalej. Star Wars: Visions będzie antologią, nad którą czuwa oczywiście Lucasfilm, ale której kolejne epizody przygotują specjaliści od anime z kraju kwitnącej wiśni. W pracach uczestniczy mianowicie siedem ekip: Kamikaze Douga, Geno Studios, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru i Production IG.

Czego (i kiedy) się spodziewać?

Twórcy mają pełną swobodę, jeśli chodzi o stylistykę czy gatunek, a odcinki nie będą ze sobą ściśle powiązane, ale całość będzie mimo wszystko tworzyć spójną i zamkniętą opowieść. Nie zabraknie w niej dobrze znanych bohaterów, ale pojawią się też nowe postacie. Premiery wszystkich dziewięciu odcinków doczekamy się już 22 września 2021 roku, a przynajmniej doczekają się jej ci, którzy mają dostęp do platformy Disney+. Póki co – jeśli masz ochotę – zerknij na zwiastun ze szkicami koncepcyjnymi każdego z epizodów…

Zobacz oficjalny zwiastun Star Wars: Visions

Źródło: Star Wars, Vulture, informacja własna