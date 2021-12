Tym razem nie Epic Games Store, nie Steam, ale GOG zaprasza po odbiór darmowej gry. Co istotne, dobrej i wcale nie takiej starej.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun do pobrania

Owszem, dopiero co wspominaliśmy o darmowym Call of Juarez: Gunslinger na Steam, ale teraz zmieniamy i sklep i klimaty. GOG kusi kolejną 48-godziną akcją, które co jakiś czas u siebie organizuje. Tym razem jej bohaterem jest Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Wszyscy zainteresowani posiadający konto w tym sklepie mogą dodać produkcję Mimimi Games z 2016 roku do swojej kolekcji. Warto? Oj tak.

To strategia przenosząca graczy do Japonii z roku 1615. Mają oni okazję pokierować grupą pięciu specjalistów, każdy z własnym zestawem umiejętności. Eliminowanie wrogów musi jednak odbywać się w jak największej ciszy, pomaga zastawianie pułapek, stosowanie trucizn i wykorzystywanie elementów otoczenia, a niekiedy nawet całkowite unikanie oponentów i szukanie tajnych przejść na drodze do celu. Jak przystało na ten gatunek, można liczyć przy tym na widok izometryczny. Więcej szczegółów znajdziecie w naszej recenzji.

Z jakim przyjęciem spotkało się Shadow Tactics: Blades of the Shogun? Średnia ocen interesującej nas tutaj wersji PC sięgnęła 85% (za metacritic). Co ciekawe, zarówno jeśli chodzi o branżowe media jak i samych graczy. Rzadko kiedy mamy do czynienia z taką zgodnością.

Zimowa wyprzedaż w sklepie GOG

Shadow Tactics: Blades of the Shogun to jedna z dodatkowych niespodzianek przygotowanych na czas trwania zimowej wyprzedaży na GOG. Poza tym tytułem pojawią się jeszcze trzy, które również można będzie przypisać do swojego konta za darmo.

Jeśli chodzi natomiast o przeceny, tymi objęto tutaj ponad 3500 pozycji. Rabaty dochodzą do maksymalnie 90%. Poniżej wybraliśmy kilka propozycji, pełną ofertą wyprzedaży znajdziecie oczywiście w sklepie GOG.

Baldur's Gate: Enhanced Edition o 80% taniej (za 6.99 złotych)

BIOMUTANT o 50% taniej (za 124.89 złotych)

Control Ultimate Edition o 70% taniej (za 50.69 złotych)

Cyberpunk 2077 o 50% taniej (za 99.49 zł)

Desperados III o 50% taniej (za 83.99 złotych)

Dying Light: Platinum Edition o 70% taniej (za 44.99 złotych)

ELEX o 80% taniej (za 37.99 złotych)

Frostpunk: Game of the Year Edition o 54% taniej (za 82.09 złotych)

Gothic 2 Gold Edition o 75% taniej (za 9.99 złotych)

Hellblade: Senua's Sacrifice o 75% taniej (za 26.99 złotych)

INSIDE o 80% taniej (za 20.39 złotych)

Tomb Raider GOTY o 80% taniej (za 14.39 złotych)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku o 80% taniej (za 29.99 złotych)

Źródło: GOG