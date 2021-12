Na Diablo 4 pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie znajdziemy żadnych dobrych gier z gatunku hack n' slash. Taką właśnie produkcją jest Undecember, które swoim klimatem i samą rozgrywką przypomina serię Diablo.

Darmowy hack n' slash w stylu Diablo

Undecember, to koreańska produkcja z gatunku hack n' slash, za którą odpowiada studio Needs Games. Jak na typowego przedstawiciela tego typu gier przystało, w Undecember przyjdzie nam mierzyć się z różnorodnymi grupami wrogów. Do ich unicestwienia wykorzystamy zaś bogaty arsenał umiejętności i zdolności. Warto tutaj wspomnieć, że Undecember to darmowa gra, która w przeciwieństwie do Diablo, nie posiada zdefiniowanych klas. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć na przykład maga, który równie dobrze będzie władał mieczem. Zobaczcie sami jak Undecember prezentuje się w akcji.

Zobacz nowy zwiastun gry Undecember:

Kiedy będziemy mogli wypróbować Undecember?

Jeśli zaś chodzi o fabułę, to wiemy jedynie, że 12 istot światła powstało z pustki, aby dzielić się swoimi mocami i żyć w harmonii ze swoimi potomkami w świecie zwanym Traum. Ten pokój wkrótce zostaje zakłócony przez obecność złego boga. Twórcy zapowiedzili, że oprócz trybu dla jednego gracza, będzie również opcja potyczki z bossem dla ośmiu graczy, tryb PvP oraz możliwość stworzenia gildii dla 50 graczy. Undecember ma zadebiutować w pierwszej połowie 2022 roku.

No i co sądzicie o Undecember? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Steam, PCgamesn