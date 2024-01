Ekipa CD Projekt RED na dobre odwraca się od Windows 7 i Windows 8.1. Ma ku temu poważne powody, ale konsekwencje wbrew pozorom mogą mieć dla niektórych fanów Wiedźmina spore znaczenie.

Windows 7 i Windows 8.1 to już naprawdę leciwe oprogramowanie, wsparcie dla tych systemów oficjalnie zakończył nawet Microsoft. CD Projekt RED przypomina o tym fakcie i wykorzytuje jako główne uzasadnienie decyzji o zakończeniu testów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na Windows 7 i Windows 8.1.

Wiedźmin 3: Dziki Gon bez wsparcia Windows 7 i Windows 8.1

"Ponieważ Microsoft nie zapewnia już aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej dla Windows 7 od 14 stycznia 2020 r. i Windows 8.1 od 10 stycznia 2023 r., nie będziemy już testować gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na tych systemach operacyjnych i nie będziemy wspierać ich w przypadku ewentualnych aktualizacji wydanych po 17 maja 2024 r." - napisano w krótkim komunikacie.

rozwiń

W tym roku edytor modów do Wiedźmina 3

Co to oznacza? Zainstalowany Wiedźmin 3: Dziki Gon na komputerach z Windows 7 i Windows 8.1 powinien działać jak do tej pory, ale aktualizacje i dodatki wydane przez twórców po 17 maja 2024 r. już nie. Chociaż chodzi o grę z 2015 r., rodzime studio zasłynęło także z wyjątkowo długiego rozwoju swojej sztandarowej produkcji. Wystarczy przypomnieć np. o edytorze modów, który został zapowiedziany kilka miesięcy temu i ma trafić w ręce zainteresowanych w 2024 r. Wielce prawdopodobne, że ominie wspomniane starsze systemy Windows.

"Ten edytor to przerobiona wersja edytora REDengine 3, w którym stworzyliśmy Wiedźmina 3 - pozwoli Wam on tworzyć własne przygody w grze, zarówno od zera jak i poprzez przerabianie istniejących zadań i materiałów. Edytor będzie dostępny za darmo dla każdego posiadacza gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PC. Planujemy go opublikować w 2024 roku" - piszą o nowym narzędzi twórcy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że mimo ciągłego pamiętania o Wiedźmin 3: Dziki Gon, CD Projekt RED skupia się już w głównej mierze na nowych projektach. Chodzi nie tylko nową odsłonę znanej serii Wiedźmin (i zarazem początek nowej trylogii), ale również o produkcje określane jako Wiedźmin Syriusz i Wiedźmin Canis Majoris. Ten ostatni to remake pierwszego Wiedźmina na Unreal Engine 5.