Twórcy gry STALKER 2 wreszcie ujawnili dokładną datę premiery. Niestety, gracze muszą uzbroić się w dodatkowe pokłady cierpliwości.

Twórcy z ukraińskiego studia GSC Game World od miesięcy borykają się z licznymi problemami. W tym przypadku większość graczy wydaje się to jednak rozumieć, STALKER 2 to przecież gra powstająca w cieniu wojny. Premierę opóźniano już kilka razy. Ostatnie komunikaty głosiły, że odbędzie się ona w I kwartale 2024 r. Niestety, jedna z najbardziej wyczekiwanych gier pojawi się później - 5 września 2024 r.

Pocieszająco mogą brzmieć zapewnienia, że jest to już ostatnia zmiana planów co do premiery STALKER 2. Dodatkowo twórcy zaprezentowali nowy zwiastun.

STALKER 2 - zwiastun z nową datą premiery

STALKER 2: Heart of Chornobyl wymaga dopracowania

Jakie są powody przełożenia premiery na wrzesień? Przedstawiciele GSC Game World twierdzą, że chcą dopracować grę w najmniejszych szczegółach. Dodatkowy czas ma pozwolić na wyeliminowanie niedociągnięć, które na obecnym etapie wciąż są obecne.

"Widząc poziom dopracowania i rozumiejąc, że nie możemy zbytnio nadwyrężać Waszej cierpliwości, całkowicie poświęciliśmy się przygotowaniu gry na pierwszy kwartał 2024 r. i bardzo ciężko pracowaliśmy, aby dotrzymać terminu premiery. Nie zmienia to jednak faktu, że na początku tego roku wciąż byliśmy świadkami pewnej liczby niedoskonałości technicznych, które utrzymują STALKER 2 poniżej oczekiwanych standardów, na których spełnienie liczą nasi fani. Chociaż nie ma absolutnie żadnego sposobu, aby kolejne opóźnienie brzmiało mniej mrocznie, postanowiliśmy jasno określić powód, dla którego przekładamy premierę - ze względu na kolejną porcję udoskonaleń do wprowadzenia" - napisano w oświadczeniu.

Nic nie zmienia się za to w kwestii platform docelowych gry. STALKER 2 będzie dostępny na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Już w dniu premiery ma dołączyć do katalogu oferowanego w ramach usługi Game Pass.