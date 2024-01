Po ponad 4 latach oczekiwania, niesamowicie wyglądające Senua’s Saga: Hellblade 2 w końcu ma oficjalną datę premiery. Posiadacze Xboxów i pecetów chyba mogą już powoli rozgrzewać swoje maszyny.

Senua’s Saga: Hellblade 2 to bez wątpienia jeden z najgorętszych obecnie tytułów zmierzających na konsole Xbox Series X i pecety. Jednocześnie jednak jest to wciąż spora niewiadoma, bo twórcy jak dotąd bardzo oszczędnie dawkowali nam szczegółów dotyczących nowej przygody pogrążonej w szaleństwie Senui, celtyckiej wojowniczki. I tak tytuł ten to pojawiał się przy okazji jakichś większych pokazów czy konferencji, to znowu znikał na kilka miesięcy.

I pomyśleć, że wielu z nas sądziło, że Senua’s Saga: Hellblade 2 będzie jedną z perełek, które zasilą bibliotekę Xbox Series X niedługo po premierze nextgenowej konsoli Microsoftu. No ale to już nieważne. W końcu czas oczekiwania na ten niesamowicie wyglądający tytuł dobiega końca.

Senua’s Saga: Hellblade 2 – tegoroczny maj będzie wyjątkowo gorący

Wygląda na to, że sprawdziły się krążące ostatnio w sieci pogłoski o całkiem rychłej premierze Senua’s Saga: Hellblade 2. Tytuł ten zaprezentowany został podczas Xbox Developer_Direct przynosząc sporo szczegółów dotyczących zarówno samej rozgrywki (w tym systemu walki, który również ma opowiadać historię), jak i technicznych aspektów tejże gry. Najważniejsze jednak jest to, że w Senua’s Saga: Hellblade 2 zagramy już 21 maja 2024, na pecetach i konsolach Xbox Series X|S. Co więcej, potwierdzono też, że już w dniu swojej premiery gra trafi też do Game Passa.

Źródło: Xbox Developer_Direct