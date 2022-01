Premiera Gran Turismo 7 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Sony postanowiło poświęcić cały epizod State of Play, produkcji studia Polyphony Digital.

State of Play jeszcze w tym tygodniu

Oj, zapowiada się naprawdę niezły tydzień dla graczy. Już 4 lutego zadebiutuje Dying Light 2, ale to nie jest to jedyna atrakcja przewidziana na ten tydzień, bowiem właśnie dowiedzieliśmy się, że już 2 lutego o godzinie 23:00 Sony zaprezentuje kolejny odcinek z serii State of Play. Tym razem jednak japoński gigant skupi się na Gran Turismo 7, a nie na Horizon Forbidden West, jak od kilku tygodni spekulowano w branży. Podczas pokazu będziemy mogli zobaczyć fragmenty z rozgrywki na konsoli PS5. Cały pokaz ma potrwać 30 minut.

Kiedy premiera Gran Turismo 7?

Cóż, wygląda na to, że dla Sony mogą to być naprawdę dobre miesiące. Wszak już 18 lutego na konsole PS4 i PS5 trafi Horizon Forbidden West, natomiast Gran Turismo 7 zadebiutuje już 4 marca 2022 roku. Na sam koniec przypomnijmy, że ostatnio udostępniono nowy materiał, który pokazuje funkcje kontrolera DualSense oraz słuchawek Sony Pulse 3D, z których skorzysta Gran Turismo 7.

Źródło: PlayStation Blog