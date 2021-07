Wydaje się, że Steam Deck, bo tak nazywa się nowa konsola, może odebrać klientów przede wszystkim Nintendo. O tym, czy tak faktycznie będzie przekonamy się dopiero za jakiś czas.

Steam Deck, czyli przenośna konsola od Valve

Sam producent, co nie dziwi, ma już dość podniosłe hasło dla swojego urządzenia. Na oficjalnej stronie internetowej przedstawia Steam Deck jako najpotężniejszy handheld do gier na świecie. A skoro już o wydajności mowa, konsola została przygotowana we współpracy z AMD (swoją drogą, to też trudno uznać za zaskoczenie). Jej sercem zostało AMD APU z procesorem Zen 2 (cztery rdzenie, osiem wątków, taktowanie 2,4 - 3,5 GHz) i grafiką RDNA 2, które będzie współpracować z 16 GB pamięci RAM LPDDR5.

Niektórzy byli nieco rozczarowani, że ostatnio pokazano jedynie Nintendo Switch z ekranem OLED, a nie Nintendo Switch Pro. Czy tę lukę będzie wypełniać właśnie Steam Deck, który w ręce pierwszych graczy trafi w grudniu? Jednocześnie specyfikacja obejmuje tutaj dotykowy 7-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz, po bokach którego rozlokowane zostały przyciski do sterowania. Tu pojawia się pierwsza duża różnica względem propozycji z logo Nintendo, bo są to elementy zamocowane na stałe. Valve pracuje nad stacją dokującą pozwalającą na podłączenie do niej Steam Deck, monitora i klawiatury z myszką, ale będzie to gadżet sprzedawany oddzielnie.

Wymiary konsoli Steam Deck wynoszą 298 x 117 x 49 mm. Producent podaje, iż wbudowana bateria będzie wystarczać na maksymalnie 8 godzin użytkowania. Za łączność bezprzewodową mają odpowiadać moduły Bluetooth 5.0 i Wi-Fi, pojawią się też fizyczne złącza - audio 3.5 mm oraz USB-C, a także slot na karty microSD.

Zastanawiacie się pewnie, w jakie gry można będzie tu zagrać? Akurat pod tym względem Steam Deck raczej nie zawiedzie, ponieważ ma zapewniać dostęp do całej biblioteki Steam posiadanej przez danego użytkownika. Przewidywana jest przy tym opcja Cloud Saves, a więc rozpoczętą rozgrywkę na PC można będzie dokończyć na Steam Deck i odwrotnie. Dostępny będzie też Steam Chat.

Jak wygląda rozgrywka na Steam Deck?

Polskie ceny Steam Deck

Zainteresowani? Chociaż do rynkowej premiery jeszcze kilka miesięcy, chętni już teraz mogą zamawiać, a w zasadzie rezerwować konsolę dla siebie. Producent przewidział trzy warianty i decyzja przy wyborze będzie bardzo istotna, ponieważ przełoży się nie tylko na zasoby pamięci, ale też jej szybkość oraz oczywiście na ceny.

Steam Deck 64GB eMMC - 1899 złotych

Steam Deck 256GB NVMe SSD - 2499 złotych

Steam Deck 512GB NVMe SSD - 3099 złotych

Jakie macie pierwsze wrażenia? Widzicie w Steam Deck materiał na sprzedażowy hit czy już teraz coś Wam się tu nie podoba?

