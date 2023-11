Rockstar Games wreszcie zabiera głos w sprawie GTA 6. Oficjalna prezentacja nowej odsłony Grand Theft Auto to kwestia najbliższych tygodni. Chyba trudno o lepszy prezent dla fanów z okazji 25-lecia działalności.

Oficjalna prezentacja GTA 6 jeszcze w tym roku

A więc kiedy GTA 6 ujrzy światło dzienne? Tak się składa, że już wiemy - pierwsze oficjalne materiały z GTA 6 zobaczymy na początku grudnia 2023 r. Potwierdzają to sami twórcy, czyli deweloperzy z Rockstar Games, więc nie ma mowy o jakichkolwiek przeciekach. Rozdział plotek można zamknąć (albo nieco przymknąć), chociaż trzeba przyznać, że Jason Schreier po raz kolejny udowodnił, że jest dobrym źródłem zakulisowych informacji.

To właśnie on informował, że GTA 6 zostanie oficjalnie zapowiedziane w tym tygodniu, co właśnie dzieje się na naszych oczach i że w grudniu otrzymamy zwiastun. Rockstar Games komunikuje się z fananami na portalu społecznościowym X i nakreśla plany na najbliższe tygodnie. Będzie się działo!

GTA 6 na 25-lecie Rockstar Games

Rockstar Games za chwilę skończy 25 lat. Ćwierćwiecze firmy to najwyraźniej idealna okazja, by zaprezentować oficjalny zwiastun GTA 6. Przypomnijmy, że część internautów była przekonana, że ujawnienie nowego GTA nastąpi w dziesiątą rocznicę GTA 5, czyli 17 września 2023 r., ale tak się nie stało. Tak, drodzy gracze, poprzednia część legendarnego cyklu pamięta czasy PlayStation 3...

W ciągu tej dekady branża gier ewoluowała. Czy GTA 6 podąży za zmianami? A może nadchodzące dzieło Rockstar Games samo będzie wyznaczać trendy na najbliższe lata? Coraz więcej znaków wskazuje na to drugie. Nieoficjalne doniesienia o tym, jaka grafika w GTA 6 będzie nam towarzyszyć, mogą sugerować, ze skok jakościowy będzie wręcz gigantyczny. Dodajmy do tego zaawansowany system animacji w GTA 6 i robi się naprawdę ciekawie. Byle wytrzymać do grudnia!