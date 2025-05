Android 16 zmierza na smartfony Samsunga. One UI 8 zapowiedziane

Samsung rusza z testami beta interfejsu One UI 6, który bazuje na Androidzie 16. Polacy mogą go testować jako jedni z pierwszych na świecie.

Aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 została udostępniona wyjątkowo późno, ale Samsung najwidoczniej wziął sobie do serca krytykę. Koreańczycy ogłosili zacieśnienie współpracy z Google’em i szczycą się, że One UI 8 to pierwsza nakładka oparta o Androida 16.

W pierwszej kolejności One UI 8 ma zadebiutować na nadchodzących składanych smartfonach Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, które najpewniej ujrzą światło dzienne w okolicach lipca. Później aktualizacja ma zostać udostępniona użytkownikom starszych modeli.

One UI 8 i Android 16 - co nowego?

One UI 8 ma być mniejszą aktualizacją bez rewolucyjnych zmian. Co nie dziwi, bo Google postanowił zmodyfikować swój kalendarz wydawniczy i wydać nowego Androida kilka miesięcy wcześniej niż zwykle, co dało producentom mniej czasu do działania.

Samsung ogłosił, że One UI 8 wnosi takie usprawnienia jak:

większy nacisk na rozpoznawanie kontekstu przez AI i multimodalność, czyli rozumienie obrazu, tekstu i mowy;

lepsze dopasowanie oprogramowania do różnych typów urządzeń;

możliwość integracji zewnętrznych aplikacji z funkcją Now Brief, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyświetlania spersonalizowanych informacji z różnych źródeł;

rozbudowane ustawienia prywatności związane z funkcjami Galaxy AI;

ułatwiona konfiguracja transmisji audio Auracast z wykorzystaniem kodów QR;

usprawniona obsługa klienta w centrach napraw dzięki powiązaniu kodów QR i komunikacji NFC z Kontem Samsung;

przeprojektowania aplikacja Reminder do generowania przypomnień, która ma być teraz łatwiejsza w obsłudze;

uproszczone działanie funkcji Quick Share do bezprzewodowego udostępniania plików.

Posiadacze smartfonów z linii Galaxy S25 mogą już zarejestrować się w testach beta One UI 8 za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Testowa wersja oprogramowania została udostępniona jedynie w Polsce, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Indiach i Korei Południowej.