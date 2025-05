Rosyjski deweloper SPN Studio stworzył taktyczną grę komputerową, która jest “oficjalnie rekomendowana przez rosyjską armię” w celach szkoleniowych. Squad 22: ZOV, bo o tej produkcji mowa, dostępne jest na platformie Steam w modelu free-to-play.

Na platformie Steam zadebiutowała gra, która w swoich założeniach wymyka się definicji zwykłej wirtualnej rozrywki. 28 maja 2025 r. światło dzienne ujrzał Squad 22: ZOV od rosyjskiego dewelopera SPN Studio (za kwestie wydawnicze odpowiada Zarobana Entertainment). Czym w praktyce jest ta produkcja?

Co to jest Squad 22: ZOV?

Opis Squad 22: ZOV na Steamie przybliża fundamenty rozgrywki. Czytamy, że jest to “taktyczna gra akcji w czasie rzeczywistym dla jednego gracza z aktywną pauzą umożliwiającą dokładne planowanie rozkazów. Oparta na prawdziwych wojennych doświadczeniach żyjących rosyjskich weteranów wojny w Ukrainie. Wszystko to dotyczy współczesnego konfliktu małych grup piechoty z kilkoma pojazdami opancerzonymi i wsparciem dronów, a także prawdziwej historii wydarzeń.” Jest to gra top-down – rozgrywkę widzimy z góry.

Twórcy deklarują, że grę opracowano “na podstawie spostrzeżeń rosyjskich weteranów i żołnierzy w służbie czynnej”, co ma zwiększyć “intensywne wrażenia z walki piechoty”. W dalszej części opisu czytamy, że produkcja jest “oficjalnie rekomendowana przez rosyjską armię do wykorzystania jako podstawowy podręcznik taktyki piechoty dla kadetów”.

Squad 22: ZOV ma taktyczny charakter. W toku rozgrywki kluczowe jest planowanie misji, wykorzystywanie unikalnych umiejętności, rozmieszczanie arsenału, dobór odpowiedniego wyposażenia, korzystanie ze wsparcia oraz szeroko pojęte zarządzanie surowcami. Co więcej, pojawią się momenty, w których gracz musi podjąć decyzje, a te mają wpływ na dalszy rozwój wydarzeń fabularnych.

Twórcy postawili na model free-to-play. Gra jest darmowa sama w sobie, ale można dokonać mikropłatności i zakupić elementy kosmetyczne. Squad 22: ZOV znajduje się w wersji beta, co oznacza, że tytuł czeka jeszcze wiele miesięcy aktualizacji, w tym zmian związanych z dostosowaniem balansu.

Squad 22: ZOV nie jest grą, która “spali” komputer. Wymagania sprzętowe są łaskawe (i3-2120 @ 3,30 GHz, GeForce GTX 750). Kto wie, może nawet "rosyjskie PlayStation" poradziłoby sobie z tą produkcją?

Źródło: Steam