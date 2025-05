Kiedy Wiedźmin 4 i Cyberpunk 2? Doniesienia na temat premiery

Wiedźmin 4 i kontynuacja Cyberpunk 2077 – czyli Cyberpunk 2 – to aktualnie najważniejsze gry studia CD Projekt Red. Na jakim etapie znajduje się produkcja i kiedy możemy spodziewać się premiery?

CD Projekt Red niczym Rockstar Games zmusza graczy do cierpliwego czekania na kontynuację swojej sztandarowej produkcji. Warto zaznaczyć, że Wiedźmin 3 skończył 10 lat, GTA 5 jest ciut starsze i pojawia się zasadnicze pytanie: kiedy nowe odsłony trafią na rynek? W przypadku GTA 6 sprawa jest prosta – premiera odbędzie się 26 maja 2026 r.

Kiedy premiera Wiedźmina 4?

Natomiast w przypadku nadchodzących gier od CD Projekt Red sprawa nie jest już tak oczywista. Niemniej z dostępnych aktualnie informacji wynika, że Wiedźmin 4 zadebiutuje najwcześniej w 2027 roku. Wskazuje na to wypowiedź Piotra Nielubowicza – dyrektora finansowego spółki.

“Aktualnie nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty premiery (Wiedźmina 4, przy. red.). Jedynce, co możemy ujawnić, by zapewnić inwestorom lepszy ogląd sytuacji, to że gra nie zostanie wydana przed terminem wyznaczonym jako pierwszy cel programu motywacyjnego, który dobiegnie końca 31 grudnia 2026 roku” – powiedział Piotr Nielubowicz.

Formalnie Wiedźmin 4 mógłby zadebiutować w 2027 r. Pamiętajmy jednak, że nawet największe, najbardziej ambitne gry mogą zaliczyć opóźnienie – najlepszym przykładem jest GTA 6, które pierwotnie miało ujrzeć światło dzienne w 2025 r., lecz rzeczywistość zweryfikowała plany Rockstar Games. Dodajmy, że Wiedźmin 4 wkroczył w fazę pełnej produkcji w listopadzie 2024 r.

Kiedy premiera Cyberpunk 2?

Kontynuacja Cyberpunk 2077 to oficjalnie Cyberpunk 2. W tym przypadku mamy aktualnie jeszcze mniej poszlak. W maju 2025 r. gra wkroczyła w fazę preprodukcji. Już ta informacja podpowiada, że należy uzbroić się w cierpliwość.

Członek zarządu Michał Nowakowski niejako zasugerował, kiedy Cyberpunk 2 może ujrzeć światło dzienne. Podczas sesji Q&A podkreślił, że “nasza podróż od preprodukcji do pełnej premiery zajmuje średnio od czterech do pięciu lat”. To już jakaś poszlaka. Teoretycznie Cyberpunk 2 mógłby trafić na rynek w 2030 r., co można potraktować jako optymistyczny wariant. Cyberpunk 2 najpewniej wykorzysta potencjał nowej generacji konsol (PlayStation 6).

Teoria jedno, a praktyka drugie. Na tej samej sesji Q&A Michał Nowakowski dodał, że “każdy projekt jest wyjątkowy, a na końcowy rezultat wpływa wiele zmiennych”, co w konsekwencji sprawia, że na tym etapie nie da się wyznaczyć konkretnego roku, w którym wydany zostanie Cyberpunk 2.