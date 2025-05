Co nowego na Netflix? Premiery czerwiec 2025

Co przygotował Netflix na czerwiec 2025? Dla wielu daniem głównym wśród nowości będzie trzeci sezon "Squid Game", ale interesujących produkcji jest znacznie więcej.

Co nowego na Netflix? W czerwcu przygotowano zróżnicowaną ofertę; każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli nie przepada za "Squid Game" - trzeci sezon to bez wątpienia jeden z najmocniejszych tytułów, jaki trafi do oferty.

Co nowego na Netflix w czerwcu 2025?

Rzeczony trzeci sezon "Squid Game" trafi na Netflix pod koniec miesiąca, a dokładnie to 27 czerwca.

"Trzeci i ostatni sezon najpopularniejszego serialu Netflix rozpoczyna się tuż po krwawym finale drugiego sezonu. Gi-hun, znany jako Gracz 456, znajduje się w najgorszym momencie swojego życia. Ale „Squid Game” trwa nadal. Zdesperowany Gi-hun będzie musiał dokonać kilku ważnych wyborów, gdy razem z innymi ocalałymi graczami zostanie wrzucony w śmiertelnie niebezpieczne gry, które wystawią ich determinację na ciężką próbę." - czytamy w zapowiedzi nowego sezonu.

Wcześniej, bo 11 czerwca, do oferty trafi polski serial "Aniela" opowiadający historię bogatej i wpływowej kobiety, która traci swoje wygodne życie i usiłuje zacząć wszystko od nowa. Również 11 czerwca Netflix udostępni dokument "Titan: Wzlot i upadek OceanGate", w którym zostaną omówione szczegóły tragicznie zakończonej misji łodzi podwodnej "Titan".

Wszystkie nowości Netfliksa na czerwiec 2025

Sara: Kobieta cienia; 3.6.2025; serial, horror

Pierwszy raz; 4.6.2025; serial, dramat

DNA zbrodni; 4.6.2025; serial, dramat

Shaquille O’Neal: Nowa misja; 4.6.2025; serial, dokument

Ginny & Georgia; 5.6.2025; serial, komedia

Oponiarze; 5.6.2025; serial, komedia

Królowe Djursholm; 5.6.2025; serial, dramat

Ocaleni; 6.6.2025; serial, horror

Zero litości; 6.6.2025; serial, horror

Ostatnia kropla; 6.6.2025; film, horror

Nokaut; 6.6.2025; film, dramat

WWE Money in the Bank; 7.6.2025; film, dokument

Zwierzęce zagadki; 9.6.2025; serial, familijny

Totalna katastrofa: Tragedia na Astroworld; 10.6.2025; film, dokument

Cocaine Air: Podniebny przemyt; 11.6.2025; serial, dokument

Aniela; 11.6.2025; serial, komedia

Niech żyje życie!; 11.6.2025; film, komedia

Titan: Wzlot i upadek OceanGate; 11.6.2025; film, dokument

Nasze czasy; 11.6.2025; film, komedia

Wróżkowie chrzestni: Nowe życzenie; 11.6.2025; film

Rana Naidu; 13.6.2025; serial, horror

Królowie Johannesburga; 13.6.2025; serial, horror

Too Hot to Handle: Hiszpania; 13.6.2025; serial, reality TV

Kaulitz i Kaulitz; 17.6.2025; serial, dokument

Justin Willman: Magic Lover; 17.6.2025; odcinki specjalne, komedia

Totalna katastrofa: Burmistrz imprezowicz; 17.6.2025; film, dokument

Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys; 18.6.2025; serial, dokument

Somebody Feed Phil; 18.6.2025; serial, dokument

Yolanthe; 18.6.2025; serial, reality TV

Rosario Tijeras (Mexico); 18.6.2025; serial

Nabrzeże; 19.6.2025; serial, dramat

Olympo; 20.6.2025; serial, sensacyjny

K-popowe łowczynie demonów; 20.6.2025; film, familijny

Semi-Soet 2; 20.6.2025; film, komedia

Grenfell: Prawda o pożarze; 20.6.2025; film, dokument

The Great Indian Kapil Show; 21.6.2025; serial, komedia

Totalna katastrofa: Śmierdzący rejs; 24.6.2025; film, dokument

Steph Tolev: Filth Queen; 24.6.2025; odcinki specjalne, komedia

Squid Game; 27.6.2025; serial, horror

