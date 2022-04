Zwiększenie wydajności zwykle jest czymś pożądanym w komputerach. Co innego jeżeli dzieje się to bez wiedzy użytkownika, a właśnie takie działanie zidentyfikowano w przypadku sterowników AMD.

Chodzi o pakiet Radeon Software Adrenaline, w którym znajduje się cała gama różnych mniej lub bardziej przydatnych narzędzi. Okazuje się, że niektóre z nich nie działają jak należy.

Sterowniki AMD Radeon Software Adrenaline podkręcają procesor bez wiedzy użytkownika

W sieci można znaleźć doniesienia zaniepokojonych użytkowników, którzy zauważyli, że ich procesory Ryzen są w tajemniczy sposób przyspieszane (bez ich wiedzy). Szybko wyszło na jaw, że odpowiedzialne za to jest oprogramowanie Radeon Software Adrenaline do obsługi karty graficznej – podkręcanie karty skutkuje tutaj także... podkręceniem procesora za pomocą automatycznej funkcji Curve Optimizer.

Mogłoby się wydawać, że zwiększenie wydajności procesora i karty graficznej to bardzo dobre rozwiązanie. No właśnie nie do końca. Funkcja zmienia parametry w UEFI płyty głównej, które zostały wprowadzone przez użytkowników. Warto również dodać, że podkręcanie procesora może mieć niekorzystny wpływ na stabilność działania komputera i powodować jego zawieszanie lub restartowanie (z tego też powodu oprogramowanie do podkręcania często informuje użytkownika o potencjalnych zagrożeniach).

Producent oficjalnie potwierdził obecność problemu – w oświadczeniu AMD dla serwisu Tom’s Hardware czytamy:

Zdajemy sobie sprawę z problemu w pakiecie AMD, który dostosowuje pewne ustawienia procesora AMD dla niektórych użytkowników. Badamy ten problem i udostępnimy więcej informacji, gdy tylko będzie to możliwe.

Można podejrzewać, że problem zostanie wyeliminowany w kolejnej wersji sterowników. Obecnie można go rozwiązać za pomocą darmowego narzędzia Radeon Software Slimmer, które pozwala usunąć z pakietu Radeon Sftware narzędzie Ryzen Master SDK (odpowiedzialne za automatyczne podkręcanie procesora). Nie jest to oficjalne oprogramowanie producenta, więc wszystkie operacje wykonujecie na własną odpowiedzialność.

Koniecznie dajcie znać czy też zauważyliście podobne problemy u siebie.

Źródło: Tom’s Hardware