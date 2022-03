AMD ciągle pracuje nad technologią skalowania obrazu, jednak dotychczasowe pomysły odbiegały od rozwiązań konkurencji. Być może wkrótce się to zmieni – producent zaprezentował dwie nowe technologie, które mogą wprowadzić małą rewolucję w grach.

AMD prezentuje dwie nowe technologie skalowania obrazu: RSR i FSR 2.0, które mają przynieść poprawę płynności animacji przy zachowaniu dobrej jakości wyświetlanego obrazu.

Radeon Super Resolution (RSR) to funkcja dostępna w sterownikach dla kart graficznych Radeon, która będzie dostępna dla tysięcy tytułów.

Ulepszone FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) oferuje lepszą jakość obrazu, a do tego działa na starszych kartach graficznych i konsolach.

Kilka miesięcy temu firma AMD opracowała FidelityFX Super Resolution (FSR) – otwartą technologię skalowania obrazu, która pozwalała poprawić płynność animacji w grach. Funkcja musiał być jednak implementowana przez deweloperów, a jakość obrazu pozostawiała jednak sporo do życzenia. Konkurencyjne Nvidia DLSS często wypadło tutaj dużo lepiej (tyle tylko, że działo tylko na kartach Nvidii).



Technologia AMD FidelityFX Super Resolution spotkała się z całkiem sporym zainteresowaniem - obecnie jest ona dostępna w prawie 80 tytułach

O co chodzi z tym skalowaniem obrazu? Technologia skalowania obrazu to sprytny sposób na poprawę płynności animacji w grach. Obraz jest renderowany w niższej rozdzielczości, a następnie specjalny algorytm go wyostrza – teoretycznie powinniśmy otrzymać więcej kl./s przy zachowaniu podobnej jakości obrazu, ale w praktyce… różnie z tym bywa.

AMD nie ma jednak zamiaru na tym poprzestawać i opracowała dwie nowe technologie skalowania obrazu… a właściwie to jedną nowa i jedną ulepszoną. Ale po kolei…

AMD Radeon Super Resolution – nowa technologia skalowania obrazu

Wraz z nowymi sterownikami Radeon Software, producent wprowadza zapowiadaną technologię Radeon Super Resolution (RSR).

Technologia Radeon Super Resolution bazuje na FidelityFX Super Resolution, ale jest aktywowane na poziomie sterownika – dzięki temu funkcja działa z dużo większą liczbą gier (AMD wspomina o tysiącach tytułów) i jest prostsza do włączenia.

Na jaki wzrost wydajności można liczyć? Wszystko zależy od wybranej jakości obrazu.

Przy skalowaniu z 1440p do 4K jest to kilkadziesiąt procent, ale przy skalowaniu z 1080p do 4K liczba klatek wzrasta 2- lub nawet 3-krotnie (!).

Poniżej możecie zobaczyć porównanie jakości skalowania Radeon Super Resolution na przykładzie gry Warframe.



Porównanie jakości obrazu z technologią Radeon Super Resolution - natywne 4K, skalowane z 1800p, skalowane z 1440p i skalowane z 1080p (polecamy otworzyć screeny w nowych oknach)

Warto jednak zaznaczyć, że funkcja Radeon Super Resolution jest dostępna tylko na kartach graficznych z serii Radeon RX 5000 lub nowszych.

AMD ulepsza FidelityFX Super Resolution – powitajcie FSR 2.0

Dużo ciekawiej zapowiada się ulepszone FidelityFX Super Resolution, czyli FidelityFX Super Resolution 2.0 - co prawda technologia oficjalnie zostanie zaprezentowana pod koniec miesiąca podczas targów GDC 2022, ale producent już teraz pochwalił się pierwszymi szczegółami.

AMD twierdzi, że mamy do czynienia z nowym poziomem skalowania obrazu. Ulepszona technologia ma zapewniać lepszą jakość obrazu i wyższą płynność animacji. Co ważne, FSR 2.0 nadal nie wymaga zastosowania dodatkowych jednostek odpowiedzialnych za uczenie maszynowe (jak w przypadku konkurencyjnego rozwiązania Nvidii).

Trzeba przyznać, że ulepszona technologia rzeczywiście oferuje lepszą jakość obrazu (lepszą nawet od RSR). Poniżej możecie zobaczyć porównanie na FSR i FSR 2.0 na przykładzie gry Deathloop.



Porównanie jakości obrazu - natywne 4K, FSR tryb Quality i FSR 2.0 tryb Quality (polecamy otworzyć screeny w nowych oknach)



Porównanie jakości obrazu - natywne 4K, FSR tryb Performance i FSR 2.0 tryb Performance (polecamy otworzyć screeny w nowych oknach)

Funkcja FidelityFX Super Resolution 2.0 (podobnie jak zwykłe FidelityFX Super Resolution) działa na kartach graficznych z serii Radeon RX 400, RX 500, RX 5000 i RX 6000, ale też na sprzęcie konkurencji i konsolach. Warto jednak zaznaczyć, że jest (i będzie) ona dostępna w dużo mniejszej liczbie gier – technologia musi być zaimplementowana przez deweloperów.

AMD wraca do gry? Mamy spore nadzieje

Technologie skalowania obrazu to jedna z największych rewolucji, które pojawiły się w ostatnim czasie w grach – rozwiązanie pozwala poprawić płynność animacji bez widocznego spadku jakości obrazu (przynajmniej w teorii). Firma AMD pokazuje, że ciągle pracuje nad takim rozwiązaniem i stara się je maksymalnie dopracować.

Zaprezentowane funkcje to inne podejścia do tego samego tematu. Radeon Super Resolution działa na warstwie sterownika, więc jest obsługiwane przez większą liczbę gier, ale oferuje gorszą jakość obrazu i działa tylko na nowszych kartach Radeon. FidelityFX Super Resolution 2.0 to otwarta technologia wdrażana już do konkretnej gry, dzięki czemu można liczyć na lepszą jakość obrazu i szerszą kompatybilność ze sprzętem (też konkurencji!). Co ważne, w obydwóch przypadkach "czerwoni" próbują udowodnić, że nie jest tutaj konieczne używanie dodatkowych, sprzętowych jednostek do uczenia maszynowego (jak w przypadku rozwiązania Nvidii).

Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać, aby przetestować obydwa rozwiązania w praktyce.

Źródło: AMD