Czekacie na premierę Stranger Things 4? Niektórzy mieli już okazję zapoznać się z jego pierwszym odcinkiem. Wyrazili też opinie, a te napawają nadzieją na sporą dawkę ekscytacji podczas seansu. Zanosi się na najlepszy sezon?

Stranger Things 4 – co o nim wiemy do tej pory?

Rąbka tajemnicy co do kierunku obranego w najnowszym sezonie Stranger Things uchylili już wcześniej sami zainteresowani. Twórcy w osobach braci Dufferów zdradzili, że 4. sezon ma być zdecydowanie najdłuższym, jaki do tej pory powstał (co też potwierdza czas trwania pierwszego odcinka, wynoszący aż 75 minut). Pojawi się w nim sporo wątków, a losy naszych bohaterów śledzić będziemy mogli na tle różnorodnych lokalizacji (m.in. Kalifornii i Rosji).

Na temat 4. sezonu Stranger Things wypowiedział się również Gaten Matarazzo (występujący na ekranie jako Dustin), podkreślając rozwój, jaki dokonał się w bohaterach serialu:

Jeśli chodzi o ton tego sezonu, to zdecydowanie jest on dojrzalszy i myślę, że twórcy zrobili to celowo, ponieważ serial dojrzewał wraz ze swoimi dzieciakami. Jako że my dorastamy jako ludzie, nasi bohaterowie też muszą dojrzeć. Bracia Dufferowie musieli się z tym zmierzyć, ale podołali temu i wykorzystali na swoją korzyść.

Stranger Things 4 ma być podparty sporym budżetem w postaci około 30 mln dolarów za odcinek. Ekipa produkcyjna zdecydowanie więc wierzy w powodzenie nowego projektu. Co na to widzowie?

Stranger Things 4 – pierwsze opinie i pierwsze zachwyty

Wśród szczęściarzy, którzy mieli okazję zapoznać się przedpremierowo z pierwszym odcinkiem nowego sezonu Stranger Things, znalazły się osoby związane z produkcją oraz wybrani przedstawiciele mediów. Wszyscy oni jednoznacznie wskazują, że przed nami wielkie otwarcie kolejnej odsłony serialu. Nie zabraknie w nim mroku, dojrzałości i uwielbianego przez widzów ejtisowego klimatu.

Pierwszy odcinek #StrangerThings4 z miejsca staje się mroczniejszy od tego, co widzieliśmy wcześniej i bardzo mi się to spodobało. Serial wydaje się dojrzalszy, odzwierciedlając rozwój bohaterów i widzów, a jednocześnie zachowuje te same elementy, które czynią go #StrangerThings.

Obejrzałem wiele odcinków #StrangerThings4, ale wolno mi tweetować tylko o 1. Wydali na to 30 milionów dolarów na odcinek i... każdy grosz jest widoczny na ekranie. To jest wspaniały, kompletny, mega film prosto z lat 80., który zwieńcza wszystkie filmy z tego okresu.

Przyznacie sami, że zapowiada się niezwykle obiecująco. Na własnej skórze będziemy mogli przekonać się o tym już 27 maja podczas premiery pierwszej części 4. sezonu. Na jej kontynuację poczekamy zaś do 1 lipca.

