Street Fighter 6 ma pomóc serii w odzyskaniu pozycji, na jaką zasługuje. Pojawi się wiele nowości, ale z poszanowaniem dla klasyki.

Coraz mniej tajemniczy Street Fighter 6 – zobacz nowy zwiastun

Po tym, jak oficjalnie ogłoszono, że Street Fighter 6 powstaje, nastały miesiące ciszy i właściwie nadal nic nie wiedzieliśmy na temat tej produkcji. Na zorganizowanej minionej nocy imprezie Sony – State of Play – sytuacja wreszcie się zmieniła. Capcom wpadł, by zapowiedzieć, że Szóstka… „zredefiniuje gatunek”.

Zacznijmy od informacji najważniejszej, a brzmi ona tak, że Street Fighter 6 zadebiutuje w 2023 roku i będzie dostępny na konsole PlayStation 5, PlayStation 4 i Xbox Series X|S, jak również na komputery osobiste. A to najnowszy zwiastun…

Jak Street Fighter 6 „zredefiniuje gatunek”?

Szósta część cyklu ma „zredefiniować gatunek”, biorąc wszystko to, za co pokochaliśmy Street Fightera i dodając do niego garść nowoczesnych rozwiązań. Powrócą więc na przykład wszystkie kultowe tryby rozgrywki, ale dołączą do nich też dwa zupełnie nowe, nazwane World Tour (to solowy tryb fabularny) i Battle Hub (angażujący tryb sieciowy).

Powrócą też dobrze znani fajterzy, ale nie zabraknie też nowych. Tę pierwszą grupę reprezentować będą choćby Ryu, Chun-Li i Luke, a drugą – Jamie ze stylem „pijanego boksera”.

Całość powstanie na autorskim silniku RE Engine (tym samym, na którym zbudowano też Resident Evil Village czy Devil May Cry 5). Dzięki temu oprawa wizualna ma stać na bardzo wysokim poziomie.

Co zaś się tyczy mechaniki, Street Fighter 6 wykorzysta Drive System, mający wyzwalać kreatywność podczas walki i rozwoju postaci. Krótko mówiąc: swojego bohatera będzie można wyszkolić w jednym z kilku kierunków. Nowością będzie również (opcjonalne) „nowoczesne sterowanie” – kierowane do tych, którym klasyczna kontrola postaci wydaje się zbyt skomplikowana.

Wreszcie – jedną z najważniejszych nowinek wprowadzonych w grze Street Fighter 6 będzie… komentarz na żywo. Znani komentatorzy będą mogli w czasie rzeczywistym opowiadać o tym, co dzieje się na arenie – zupełnie tak, jak znamy to z gier sportowych. Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać.

