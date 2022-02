Street Fighter 6 powstaje – firma Capcom oficjalnie potwierdziła tę informację. Miłośnicy bijatyk mogą głośno krzyknąć: „nareszcie!”, wszak czekają na nią od paru ładnych lat.

Street Fighter 6: zapowiedź, której wreszcie się doczekaliśmy

Podczas wydarzenia wieńczącego sezon 2021 w Capcom Pro Tour wydawca zapowiedział, że wielkimi krokami zbliża się premiera gry Street Fighter 6. Nie podał wprawdzie ani daty rynkowego debiutu, ani nawet jakichś konkretnych informacji na temat tej produkcji, ale i tak ogłoszenie spotkało się z ciepłym przyjęciem. Tym bardziej że za projekt ponownie odpowiada sam Yoshinoro Ono.

Suchej informacji towarzyszyła polewa w postaci króciutkiego zwiastuna. Jego głównymi bohaterami są (stary wyjadacz) Ryu i (niedawno debiutujący) Luke. A zatem po prostu sobie go obejrzyjmy…

Zobacz oficjalny teaser trailer Street Fighter 6:

Początkowo wybrakowany, ale ostatecznie całkiem udany Street Fighter V sprzed 6 lat pozwala nam z entuzjazmem wyczekiwać odsłony z szóstką w tytule. I tych czekających w dodatku może być tym razem zdecydowanie więcej, bo oprócz konsol PlayStation 4 i pecetów (a więc nielicznych platform docelowych „Piątki”), nowa część trafi też na Xbox One, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5… Tak przynajmniej mówią plotki. Na potwierdzenie tej (i innych) informacji musimy zaczekać do Summer Game Gest 2022 – wydarzenia, które (oczywiście) odbędzie się latem.

Nadciąga też Capcom Fighting Collection – zestaw dla fanów bijatyk

Zaraz na początku lata, a konkretnie 24 czerwca, zadebiutuje z kolei Capcom Fighting Collection. Będzie to zestaw dziesięciu bijatyk, które do tej pory nie były dostępne w naszej części świata. To między innymi dwie części Vampire Savior, Hyper Street Fighter II, Red Earth czy Cyberbots: Fullmetal Madness. Kolekcja trafi na pecety oraz wszystkie kluczowe konsole, a to jej zwiastun:

