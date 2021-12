Ghostrunner to jeden z największych sukcesów polskiego gamedevu w ostatnich latach. Twórcy nie zapominają o graczach i szykują dla nich kolejną dawkę atrakcji.

Ghostrunner żyje. Nowości pojawią się lada chwila

Od premiery gry Ghostrunner minął już rok, a wydawca zdążył już zapowiedzieć kontynuację, o której na razie jednak nie wiadomo zbyt wiele. Mimo to twórcy z One More Level nie zapominają o graczach i na bieżąco serwują im małe co nieco. W ramach aktualizacji i dodatków pojawiły się nowe tryby i elementy, a wkrótce będzie tego jeszcze więcej.

Najpierw – 7 grudnia – doczekamy się premiery darmowego, świątecznego zestawu broni…

… Najlepsze nadejdzie natomiast w styczniu. Wtedy to zadebiutuje sporych rozmiarów dodatek zatytułowany Project_Hel. Początkowo miało to być małe DLC, ale z czasem poważnie się rozrosło. Pozwoli nam przejąć kontrolę nad Hel, która była jednym z bossów w „podstawce” i która bardziej niż na zwinności koncentruje się na czystej walce. Oprócz swojej charakterystyki, ma też własny system rozwoju. Kierując nią spróbujemy swoich sił na sześciu nowych poziomach.

Zobacz zwiastun Ghostrunner: Project_Hel (DLC):

A co będzie dalej?

Jeszcze przed końcem zimy odbędzie się premiera kompletnej edycji GOTY. Najpewniej na tym zakończy się rozwój gry Ghostrunner, a twórcy w pełni skoncentrują się później na produkcji „dwójki”.

Źródło: GamingBolt, 505 Games