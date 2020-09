Z okazji Światowego Dnia Turystyki, Google zaprezentowało użytkownikom wiele nowych materiałów.

Google Arts & Culture udostępniło nową kolekcję o nazwie It's a Wonderful World. Przy pomocy wyszukiwarki i rozszerzonej rzeczywistości, możemy zwiedzić 37 miejsc dziedzictwa kulturowego z całego świata.

Wirtualna podróż z Google

Wirtualne zwiedzanie obejmuje już tysiące lokalizacji. Na Google Arts & Culture obejrzymy ponad 10 000 miejsc i 2 000 kolekcji. Wszystko opisane jest po angielsku, ale w wielu miejscach tłumacz Google świetnie daje sobie radę. Warto zatem dać mu szansę.

Możemy zaznajomić się z kulturą Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii czy Francji, albo poznać cuda Meksyku. Nie ma przeszkód, aby uciec do raju lub udać się na ciekawą miejską wycieczkę.

Znajdziemy również modele 3D wielu znanych obiektów, takich jak Brama Brandenburska w Niemczech, posągi na Wyspie Wielkanocnej czy piramida Majów w Meksyku.

Warto obejrzeć je przy pomocy dobrego smartfona. W wyszukiwarce Google znajdziemy też wiele innych modeli 3D, które można oglądać przy pomocy rozszerzonej rzeczywistości, między innymi dinozaury czy Apollo 11.

Google poleca Chorwację

Google zachęca do obejrzenia kolekcji o Chorwacji, która jest jednym z najchętniej wybieranych krajów przez polskich turystów. Kolekcja zawiera ponad 1600 zdjęć oraz przepiękne ilustracje. Przedstawiają nie tylko malownicze plaże, kamienne mury i parki przyrody, ale również tradycje obejmujące taniec, muzykę, jedzenie czy rękodzieło. To miejsce to wyjątkowo bogatej kulturze i tradycji, a kolekcja oferuje możliwość obejrzenia licznych festiwali muzycznych, rekonstrukcji historycznych i uroczystości religijnych. Warto prześledzić proces produkcji drewnianych zabawek oraz przeżyć kulinarną przygodę w Zagrzebiu.

Całą kolekcję można odwiedzić tutaj: Croatia: Hearts & Crafts

Podróże wirtualne są fantastycznym rozwiązaniem, dzięki któremu można odwiedzić najpiękniejsze zakątki świata nie ruszając się z kanapy. Oczywiście nie zastąpią prawdziwego podróżowania i doświadczania wszystkiego na własnej skórze. Jednak wymarzone wyjazdy nie zawsze są możliwe, z najrozmaitszych powodów. Warto wówczas sięgnąć po komputer lub smartfon i przekonać się co ciekawego internet ma do zaproponowania.

Źródło: Google

