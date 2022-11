God of War Ragnarok bezsprzecznie będzie jedynym z największych tegorocznych sukcesów gamingowego działu Sony. Raz jeszcze przypomniano o najnowszym hicie na konsole PlayStation.

God of War Ragnarok na nowej, świetnej reklamie

Też nie przepadacie za reklamami? Coraz trudniej o takie, które nie męczą czy nie wywołują negatywnych odczuć. A już z pewnością da się zauważyć, że w ostatnich latach wszystko zostało dość mocno ugrzecznione i ukierunkowane. Sony postanowiło się wyłamać i przedstawić ojców nie dość, że w roli głównej, to jeszcze jako półbogów.

Nie jest to przypadkowe, nawiązuje do jednego z najważniejszych elementów God of War Ragnarok, a mianowicie dwójki bohaterów. Fani serii wiedzą o co chodzi, jeśli natomiast ktoś pozostaje niewtajemniczony to zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją gry. Istotny jest nie tylko sam fakt, iż mowa o przygodzie ojca i syna. Mocno zaakcentowano całą otoczkę, ich relacje i emocje towarzyszące kolejnym decyzjom.

Każdy tata jest półbogiem - spot nowego God of War

God of War Ragnarok z dubbingiem już dla wszystkich

Będąc przy temacie God of War Ragnarok warto odnotować, iż gra otrzymała kolejną aktualizację. Ostatecznie rozwiązuje ona chyba największą wpadkę (niektórzy powiedzą, że jedyną), jaką zanotowało tutaj Sony. Chodzi o brak polskiego dubbingu w fizycznych wersjach gry. W pierwszej kolejności wydano odpowiednią łatkę na PlayStation 5, dziś natomiast pojawił się patch dedykowany PlayStation 4.

Sony Interactive Entertainment informuje, że aktualizacja 2.02 do gry God of War Ragnarök jest już dostępna na PlayStation 4. Aktualizacja 2.02 dodaje obsługę polskiej ścieżki dźwiękowej dla graczy, którzy kupili grę w Polsce na PlayStation 4 w wersji na płycie. Prosimy o upewnienie się, że gra i aktualizacja są w pełni zainstalowane. Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość.

Źródło: PlayStation Polska