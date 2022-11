God of War Ragnarok ma już polski dubbing. Przynajmniej w wersji na PlayStation 5.

Aktualizacja 2.01 dla God of War Ragnarök

Kilka dni temu, po dość długim oczekiwaniu, zadebiutował God of War Ragnarök. Mamy tu mocnego kandydata do tytułu gry roku, o którego licznych atutach możecie poczytać w naszej recenzji. Twórcom tak naprawdę trudno zarzucić coś poważniejszego pod kątem samej rozgrywki, aczkolwiek Sony zaliczyło wpadkę z szeroko pojętą otoczką całości. Pisaliśmy, iż standardowe fizyczne wydanie gry nie oferuje polskiego dubbingu. Obiecano szybko to naprawić i częściowo się udało.

Sony poinformowało dziś o wypuszczeniu aktualizacji 2.01, która dodaje do gry omawiany element. Póki co problem został jednak rozwiązany wyłącznie na PlayStation 5, posiadacze PlayStation 4 muszą cierpliwie czekać na następną łatkę.

Sony Interactive Entertainment informuje, że aktualizacja 2.01 jest już dostępna dla gry God of War Ragnarök na PlayStation 5. Aktualizacja 2.02 będzie dostępna dla użytkowników PlayStation 4 już wkrótce. Patch 2.01 i patch 2.02 dodadzą obsługę polskiej ścieżki dźwiękowej dla graczy, którzy zakupili grę w Polsce w wersji na płycie. Prosimy o upewnienie się, że gra i aktualizacja są w pełni zainstalowane. Ubolewamy z powodu opóźnienia dostępności polskiego dubbingu i dziękujemy za cierpliwość podczas dalszych prac nad aktualizacją 2.02 dla użytkowników PlayStation 4. Niezwłocznie poinformujemy o dostępności tego patcha.

Gracze oczekiwali od Sony przeprosin

Powyższy komunikat został rozesłany w notkach prasowych, a także zamieszczony na oficjalnych profilach PlayStation Polska w serwisach społecznościowych. Ich lektura nie przynosi jednak peanów na cześć Sony. Wśród licznych komentarzy nie brakuje sporej dawki ironii, ale też niezadowolenia z tego, iż zabrakło słowa przepraszamy. Oczywiście w najgorszej sytuacji są posiadacze konsol starszej generacji, bo oni nadal muszą czekać.



To tylko część komentarzy z już pod 430 ogólnie (stan na 13.11, godz. 12:19) pod postem PlayStation Polska na Facebooku.

Swoją drogą takie sytuacje pokazują najlepiej, że jest jednak duża liczba graczy korzystających z polskiego dubbingu. Wbrew temu co niekiedy można pomyśleć przy okazji prezentacji zwiastunów i pojawiających opinii, że oryginalne (angielskie zazwyczaj) głosy brzmią znacznie lepiej.

Źródło: sony