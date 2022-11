God of War Ragnarok dołącza do grona gier, które należy uznawać za pozycje niemalże obowiązkowe dla posiadaczy konsol PlayStation.

God of War Ragnarok już dostępny. Zbiera rewelacyjne noty

Historia wielokrotnie pokazywała nam, że nawet najlepiej zapowiadające się gry nie zawsze okazują się oferować oczekiwaną jakość. Są jednak wyjątki, w przypadku których rozczarowania jeszcze nie było, nawet jeśli apetyty są rozbudzane do granic możliwości. Seria God of War to jeden z nich. Oczekiwanie na God of War Ragnarok dość mocno się przeciągnęło, ale cierpliwość została nagrodzona.

Nowe przygody Kratosa i Atreusa wczoraj zadebiutowały na konsolach PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Recenzje są rewelacyjne i w tym przypadku nie jest to określenie przesadzone. Średnia sięga w tym momencie aż 94%. Dość szybko pojawiają się też opinie od graczy i również oni w zdecydowanej większości wypowiadają się o grze bardzo pozytywnie.

Ciekawa fabuła, niebanalne postacie, rewelacyjna oprawa wizualna i klimat, świetny gameplay z wieloma nowymi mechanikami, dobry system walk, ciekawe zagadki środowiskowe. Wyliczanie plusów God of War Ragnarok trochę trwa. Sony opisywało grę mianem epickiej wyprawy Kratosa i Atreusa. Dotrzymało słowa. A i o ciekawą kampanię reklamową udało się zadbać.

LeBron James i John Travolta w reklamie God of War Ragnarok

God of War Ragnarok bez polskiej wersji? Tak, są problemy

Sony i wszystko idealnie? No nie, cudów nie ma. I nie chodzi nawet o pewne mankamenty dotyczące rozgrywki, bo tutaj są one naprawdę mało znaczące. Mamy jednak do czynienia ze sporą wpadką, która niestety dotyczy naszego rynku.

Część graczy zaczęła zgłaszać, iż nie może skorzystać z polskiego dubbingu. Po chwili zamieszania okazało się, że problem faktycznie występuje i to na dość szeroką skalę. Rodzimy oddział Sony wydał komunikat z potwierdzeniem, iż dotknął osoby, które zakupiły standardowe fizyczne wydanie gry.

rozwiń

Co dalej? Trwają prace nad rozwiązaniem tej sytuacji. Wydaje się, że sprawę powinna naprostować stosowna aktualizacja.

Kupiliście God of War Ragnarok? Jak Wasze wrażenia?

Źródło: PlayStation Polska