Musimy zostać w domu – wykorzystajmy ten czas, by się do siebie zbliżyć i spędzić więcej czasu ze sobą. Tak naprawdę ze sobą. Empik ruszył z kilkoma świetnymi promocjami dla dzieci i rodziców, które mogą was zainspirować do tego, by efektywnie się uczyć, ale też dobrze się bawić!

Trzy książki w cenie dwóch – do wyboru prawie 15 tysięcy pozycji dla dzieci

Empik wystartował z wyśmienitą promocją dla dzieci i ich rodziców. Jeśli do 5 kwietnia kupicie trzy książki, to jedną dostaniecie w prezencie (a konkretnie – cena najtańszej zostanie zredukowana do symbolicznych dwóch groszy). Do wyboru macie prawie 15 000 pozycji przeznaczonych dla młodych czytelników – podzielonych według wieku: 0-2 lata, 3-5 lat, 6-8 lat i 9-12 lat.

Potrzebujecie inspiracji? Jeśli na przykład chcecie, by wasi synowie pokochali Gwiezdne wojny, możecie im sprawić Klasyczną trylogię Star Wars. To pięknie ilustrowana opowieść rozciągająca się na około 300 stron…

… A jeśli książka ma bawić i uczyć, to świetną pozycją jest Przygoda LEGO w prawdziwym świecie – wypełniona setkami ciekawostek książka, pozwalająca odkrywać świat wraz z klockowymi bohaterami.

Kupcie artykuły szkolne i papiernicze za 50 zł, a dycha do was wróci

Do 5 kwietnia potrwa również inna promocja. Mianowicie otrzymacie 10 złotych rabatu, jeśli kupicie artykuły szkolne i papiernicze za co najmniej 50 złotych. Nietrudno będzie uzbierać taki koszyk, bo do wyboru jest prawie 10 000 produktów – od zeszytów i notatników, przez cienkopisy i zakreślacze, po farby i plastelinę. Szczególnie właśnie zabawy plastyczne mogą być dobrym pomysłem na spędzenie czasu w rodzinnym gronie.

Sposób na rozwój i rozrywkę w jednym! Klocki LEGO tańsze o 20 proc.

Szkoła szkołą, ale jest też dużo innych sposobów na rozwój. Jednym z tych, które przy okazji zapewniają pierwszorzędną zabawę, jest układanie klocków LEGO. Sprawdź setki zestawów przecenionych o 20 proc.

Najmłodszym miłośnikom kosmosu może się spodobać na przykład zestaw o nazwie Wyprawa badawcza na Marsa z serii LEGO City. Z 273 klocków można ułożyć między innymi prom, łazika i drona – coś świetnego, a przy tym niezbyt skomplikowanego.

Świetny jest też zestaw Top Gear z serii LEGO Technic, kierowany do nieco starszych dzieci. Co w nim takiego świetnego? Ano to, że najpierw z ponad 400 elementów układa się szczegółowy model samochodu wyścigowego, a później… można nim jeździć! Jest zdalnie sterowany – wystarczy włożyć baterie i zainstalować aplikację na smartfonie, by bawić się jeszcze długo po zakończeniu składania.

A ambitnych dorosłych, którzy przy okazji uwielbiają Gwiezdne wojny, może zainteresować Sokół Millennium złożony z 7500 klocków! Owszem, nie jest tani, ale jest niezwykły!

Klocki LEGO będą dostępne w cenach obniżonych o 20 proc. aż do 7 kwietnia.

Planszówki też kupimy z 20-procentowym rabatem

Jeżeli szukacie sposobu na zabawę z dala od komputera albo też pomysłu na wielkanocny prezent, to wiedzcie, że Empik daje również 20-procentowy rabat na tysiące gier planszowych największych wydawnictw. Więcej na ten temat przeczytacie w podlinkowanym newsie.

Na koniec przypominamy, że wchodząc na podlinkowaną kawałek dalej stronę i dokonując rejestracji, otrzymacie Empik Premium na 60 dni za darmo. Uzyskacie w ten sposób dostęp do atrakcyjnych rabatów, specjalnych zniżek w usłudze Emppik Foto, setek lektur w formie e-booków i audiobooków oraz wiele, wiele więcej.

Źródło: Empik

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Empik.com w ramach afiliacji

